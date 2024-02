শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে ? পাতে রাখুন কাজু-কলা-সামুদ্রিক মাছ

হায়দরাবাদ: আমাদের শরীরের ক্যালসিয়াম, আয়রন, প্রোটিন এবং ভিটামিনের প্রয়োজন । কিন্তু আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি রয়েছে তা হল ম্যাগনেসিয়াম ৷ চিকৎসকদের মতে, ম্যাগনেসিয়াম এমন একটি পুষ্টি উপাদান যা আমাদের শরীরের পেশী তৈরি করতে এবং স্নায়ুকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।

ম্যাগনেসিয়াম শরীরের জন্য কেন উপকারী (Why magnesium is beneficial for the body)?

ম্যাগনেসিয়াম আপনার শরীরের অপরিহার্য খনিজগুলির মধ্যে একটি । এটি হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখা থেকে শুরু করে হাড়ের শক্তি বাড়ানো-সহ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি খুবই সাধারণ বিষয় । আপনি ম্যাগনেসিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার খেয়ে দ্রুত এই ঘাটতি মেটাতে পারেন । উদ্ভিদ এবং প্রণীজ ভিত্তিক অনেক ধরনের খাবারই ম্যাগনেসিয়ামের চমৎকার উৎস ৷ তাই আপনার খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন ।

ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হলে পেশীতে ক্র্যাম্প, ভেরিকোজ ভেইন, খিদে কমে যাওয়া, অস্টিওপোরোসিস, অনিদ্রা, হাঁপানি, মাথাব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় । শুধু তাই নয়, অনেক সময় এর ঘাটতির কারণে আমাদের মনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে । জেনে নিন, কী কী খেতে পারেন ?

সবুজ শাক সবজি: সবুজ শাকসবজি ম্যাগনেসিয়াম ও ভিটামিনের ভালো উৎস । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সিদ্ধ করে বা স্যালাড হিসাবে শাক সবজি রাখতে পারেন । পালং শাকে সবচেয়ে বেশি ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায় । এছাড়া বাঁধাকপিও ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস ।

কাজু বাদাম: প্রতিদিন এক মুঠো কাজুবাদাম এবং আমন্ড খাওয়া আপনার শরীরের ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা মেটাতে একটি ভালো বিকল্প হতে পারে । এটি ইমিউন সিস্টেমকেও শক্তিশালী করে । অতএব এটি অবশ্যই আপনার ডায়েটে রাখতে পারেন ।

কলা: পটাশিয়াম সমৃদ্ধ কলা হার্টের স্বাস্থ্য এবং হাড় মজবুত করার জন্য খুব ভালো বিকল্প হিসাবে কাজ করে । এছাড়াও এতে উপস্থিত ভিটামিন সি এবং ম্যাগনেসিয়াম আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাটতি পূরণে সহায়ক হতে পারে ।

সামুদ্রিক মাছ: ম্যাগসেয়িামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস সামুদ্রিক মাছ । যেমন- টুনা, সার্ডিন, ম্যাকেরেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায় । বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে একদিন এই মাছ খেলে ভালো ফল পাওয়া যায় ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)