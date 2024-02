গরম জলে মিশিয়ে খান মধু-লেবু- ওজন কমবে দ্রুত

হায়দরাবাদ: স্থূলতা এখন একটি সাধারণ সমস্যা ৷ স্থূলতা অনেক রোগের কারণ ৷ স্থূলতা থেকেই উচ্চ রক্তচাপ, খারাপ কোলেস্টেরল ইত্যাদি রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ৷ ওজোন কমাতে গেলে নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটাচলা করা প্রয়োজন ৷ তবে সবসময় শারিরীক কার্যকলাপ সম্ভব হয় না ৷ তাই ডায়েটিশিয়ানদের মতে, মধুর সঙ্গে কতগুলি জিনিস মিশিয়ে খেলে অনেক অনেক স্থূলতা কমানো সম্ভব হয় ৷ জেনে নিন, কীভাবে খেতে পারেন ৷

মধুতে কী কী পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় (What nutrients are found in honey)?

মধুর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি1, বি2, বি3, বি5, বি6, আয়োডিন, জিঙ্ক ও কপার-সহ অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল উপাদান ।

ওজন কমাতে কীভাবে খাবেন মধু (How to eat honey to lose weight)?

মধু ও গরম জল (Honey And Hot Water) : মধু ও হালকা গরম জল একসঙ্গে মিশিয়ে পান করতে পারেন । এর জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস জল ফুটিয়ে তাতে মধু মিশিয়ে নিন । এরপর কিছুক্ষণ সেটি ঠান্ডা হতে দিন ৷ হালকা ঠান্ডা হয়ে গেলে পান করুন ৷

মধু ও লেবুর রস (Honey And Lemon Juice): বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমানোর জন্য মধু এবং লেবুর রসের সংমিশ্রণ অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হয় । এটি প্রায় সবাই খেয়ে থাকেন ৷ এরজন্য আপনি এক গ্লাস পরিমাণ মতো জল গরম করে নিন এরপর ওটি ঠান্ডা হতে দিন ৷ ঠান্ডা হয়ে গেলে কয়েকফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে পান করতে পারেন ৷

দারুচিনি ও মধু (Honey And cinnamon): অনেক রেসিপিতে স্বাদ বাড়াতে দারুচিনি ব্যবহার করা হয় ৷ ওজন কমাতেও দারুচিনি কার্যকরী উপায় ৷ কিছুটা গরম জলে দারুচিনি ফুটিয়ে নিন ৷ তারপর ঠান্ডা হয়ে গেলে মধু মিশিয়ে পান করুন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)