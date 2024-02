কানে ব্যথার সমস্যায় ভুগছেন ? ঘরোয়া পদ্ধতিতে পেতে পারে সমাধান

হায়দরাবাদ: কানে ব্যথা যেকোনও সময় হতে পারে ৷ কান আমাদের একটি সংবেদনশীল অঙ্গ ৷ যেখানে প্রতিনিয়ত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ অনেকদিন যত্ন না-নিলে কানে নোংরা জমে যায় ৷ ফলে কানে চুলকানি বা ব্যথার সমস্যা হতে পারে । যার ফলে কানের সংক্রমণও হতে পারে ৷ এছাড়াও কানে কোনও ফুসকুড়ি বা সর্দি কাশি থেকেও অনেকসময় ব্যথা হতে পারে ৷ এর থেকে বিভিন্ন সংক্রমণ হতে পারে ৷ জেনে নিন, ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে কানে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারেন (solution if you are suffering from ear pain)?

অ্যলোভেরা চুলকানি থেকে মুক্তি দেয়: কানের চুলকানি ও ব্যথা উপশমে অ্যলোভেরা খুবই উপকারী হতে পারে । অ্যালোভেরা কানের ভেতরের টিস্যুতে ফোলাভাব কমায় ।

গরম শেক নিতে পারেন: গরম শেক নিলে কানের ব্যথা কমে এবং উপশম মেলে ৷ যাদের পুঁজ জমার সমস্যা থাকে তাদের গরম শেক নেওয়া দরকার ৷

অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন: দুই ফোঁটা অলিভ অয়েলের সঙ্গে রসুন থেঁতো করে গরম করে নিন ৷ তারপর একটু ঠান্ডা করে এক ফোঁটা করে কানে দিন ৷ এতে ব্যথা অনেক কমে যাবে ৷

নিম পাতার রস: নিমপাতার রস ব্যথা কমাতে পারে। বেশ কয়েকটা পরিষ্কার নিমপাতা পাটায় থেঁতলে রস বের করুন । দুই তিন ফোটা রস সরাসরি কানে দিন । যে কানে দেবেন সেই দিকে শুয়ে থকতে হবে কিছুক্ষণ ৷

হালকা গরম তেল ব্যবহার করতে পারেন: কানে চুলকানি বা ব্যথার ক্ষেত্রে হালকা গরম তেল ব্যবহার করা একটি কার্যকর সমাধান। অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল অল্প গরম করে কানে দিতে পারেন ।

কানের জন্য ব্যবহার করতে পারেন তুলসি: তুলসীর ভেষজ গুণ অনেক উপকারে ব্যবহৃত হয় ৷ কানে ব্যথার সমস্য়ায় তুলসীর গুরুত্ব অপরিহার্য ৷ কানে ব্যথা হলে তুলসি পাতা পিষে রস বের করে নিন । এই রস আক্রান্ত স্থানে এবং চারপাশে লাগান ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)