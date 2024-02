উজ্জ্বল ত্বক চান? বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন গোলাপজল

হায়দরাবাদ: ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে এবং ত্বককে সুস্থ রাখতে গোলাপ জল কতটা উপকারী, তা আমরা সবাই জানি ৷ এটি আপনার ত্বকের ছিদ্র শক্ত করতে একটি সেরা টোনার হিসাবেও কাজ করে ৷ তবে বাজারে যে গোলাপ জল পাওয়া যায় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেমিক্যাল মিশ্রিত হয় ৷ তাছাড়া বাজারজাত গোলাপজল কিনতে অনেক খরচও পড়ে যায় ৷ তবে খুব সহজেই আপনি গোলাপ জল বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন ৷ যা ত্বকের জন্য বেশ কার্যকরী ৷

কীভাবে বাড়িতে বানাবেন গোলাপ জল (How to make rose water at home)?

প্রথমে তাজা গোলাপের পাপড়ি নিন ৷ কারণ পাপড়ি যত তাজা হবে গোলাপ জলের মান তত ভালো হবে ৷ তবে আলাদা আলাদা গোলাপ নেবেন না এতে গন্ধের তারতম্য হতে পারে ৷ কারণ বিভিন্ন গোলাপের সুগন্ধ বিভিন্নরকম ৷

একটি গোলাপের পাপড়ি এবং জল নিয়ে গরম করুন ৷ হালকা গরম হয়ে গেলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন ৷ ভেজানোর পর ঘখন হালকা গোলাপি এবং লালভাব আসবে তখন ছেঁকে নিন পাপড়ি এবং জল ৷ এবার এই জলকে পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন ৷ এবার একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে রেখে দিন ৷ যা বাজারে পাওয়া গোলাপ জলের থেকে অনেক বেশি বিশুদ্ধ ৷ এটি আপনি ফ্রিজে স্টোর করে রাখতে পারেন ৷

সকাল এবং রাতে দু'বেলা তুলোর সাহায্যে মুখে ব্যবহার করতে পারেন ৷

গোলাপজলের উপকারিতা (Benefits Of Rose Water)

গোলাপজল প্রতিদিন রাতে মুখে মেখে ঘুমোলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় । এছাড়াও মুখের ব্রণ কমাতে সাহায্য করে ৷ গোলাপজল মেকআপ রিমুভাল হিসাবে ভীষণ ভালো কাজ করে ৷ ত্বককে হাইড্রেটেড রাখে এবং ত্বকের পিএইচ লেভেল ঠিক রাখে । ফলে ত্বকে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় ৷ এছাড়া গোলাপ জল ত্বকের বলিরেখা কমাতে সাহায্য করে ৷ যদি আপনার গোলাপ জলে অ্যলার্জি থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন ৷

