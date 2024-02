স্বাস্থ্যকর খাদ্যের জন্য জেনে নিন কিছু সবুজ শাকসবজির রেসিপি

হায়দরাবাদ: দৃষ্টিশক্তি, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ও ত্বকের স্বাস্থ্য বা মজবুত হাড়ের জন্য আপনার ডায়েটে এমন খাবার থাকা দরকার, যা আপনার শরীরকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করবে । সম্পূরকখাদ্যগুলি প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারে ৷ সবুজ শাকসবজি পুষ্টির অন্যতম উৎস। জেনে নিন, সবুজ সবজির রেসিপিগুলি ৷ যেগুলি আপনার শরীরে পুষ্টির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য় করে ৷ চিকিৎসকদের মতে, সবুজ শাকসবজির স্যুপ বানিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায় ৷

সবুজ শাকসবজিতে কী কী উপাদান পেতে পারেন (Find out what nutrients can be found in green vegetables) ৷

পালং শাক যা প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ভিটামিন এ এবং কে ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি ভালো উৎস।

ব্রকলিতে ভিটামিন সি এবং ফাইবার প্রচুর পরিমাণে থাকে ।

লেটুসে ক্যালোরি কম ৷ এটি ভিটামিন এ এবং কে-এর একটি ভালো উৎস ।

মটর প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিন কে এবং সি এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে ।

মটরশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন এ এবং সি রয়েছে ৷ যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য-সহ উদ্ভিদ যৌগের একটি ভালো উৎস হিসাবে কাজ করে ৷

পালং শাক এবং ফেটা স্টাফ মাশরুম (Spinach and Feta Stuffed Mushrooms)

উপকরণ: অল্প পরিমাণে মাশরুম, 2 টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, কুচি করা পালং শাক, কুচি করা পনির, স্বাদ মতো নুন ৷

রেসিপি: কুচি পনিরের সঙ্গে পালং শাক মেশান । মিশ্রণ দিয়ে মাশরুমগুলি স্টাফ করুন । এতে আপনি অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন তারপর মাশরুমগুলি নরম না-হওয়া পর্যন্ত বেক করে নিতে হবে ৷ তারপর উপরে নুন ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ৷ যা খেতে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ৷

ব্রোকলি এবং চেডার স্যুপ (Broccoli and Cheddar Soup):

উপকরণ: একটি মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, একটি রসুন, ছোট করে কাটা এক কাপ ব্রকলি, হাফ কাপ গ্রেট করা চেডার, দুই কাপ সবজির স্টক, স্বাদমতো নুন এবং অল্প পরিমাণ গোলমরিচ ৷

রেসিপি: পেঁয়াজ এবং রসুন হালকা করে ভেজে নিন ৷ কাটা ব্রকলি হালকা নেড়ে এবং সবজির স্টক যোগ করুন ৷ শাকসবজি নরম না-হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন এবং তারপরে ভালো করে মিশিয়ে নিন । গ্রেট করা চেডারে নাড়ুন ৷ নুন এবং গোলমরিচ যোগ করে গরম গরম পরিবেশন করুন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)