রোজ পান করুন এক গ্লাস বেদানার রস, জেনে নিন এর উপকারিতা

হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকার জন্য আমরা প্রায়ই প্যাকেটজাত ফলের জুস বা কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করি ৷ তবে এতে প্রচুর পরিমাণে চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত পদার্থ যুক্ত করা হয় ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এর পরিবর্তে ঘরে তৈরি তাজা ফলের রস পান করা বেশ উপকারী হতে পারে। বেদানা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তাই বাড়িতে এর জুস পান করাও খুব উপকারী হতে পারে। জেনে নিন, প্রতিদিন বেদানার জুস পান করলে কী কী উপকার পাওয়া যায় (Know The Health Benefits of Pomegranate Juice)।

হার্টের জন্য উপকারী: বেদানার রস পান করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে। এটি পান করা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে ৷ যা ধমনীকে ব্লক হওয়া থেকে বাধা দেয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। এই কারণে এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও অনেক সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য উপকারী: বেদানার রস পান করা আপনার ত্বকের জন্য খুবই উপকারী হতে পারে । এতে রয়েছে ভিটামিন সি, যা কালো দাগ, সূর্যের ক্ষতি ইত্যাদি প্রতিরোধে সাহায্য করে। এছাড়া এতে রয়েছে উচ্চ পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা ত্বকের জন্য উপকারী ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে: বেদানার রসে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যা ফ্রি-র‌্যাডিক্যাল ড্যামেজ কমিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের কারণে সংক্রমণ ইত্যাদির ঝুঁকিও কমে যায় ।

প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে: বেদানার মধ্যে একটি যৌগ পাওয়া যায় ৷ যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে । দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকি থাকে। প্রদাহ হ্রাস করে, বেদানার রস এই রোগগুলি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে ।

কোষকে সুস্থ রাখে: বেদানায় থায়ামিন এবং ফোলেট পাওয়া যায় ৷ যা কোষকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । এগুলি কোষগুলিকে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সহায়তা করে । তাই বেদানার রস পান করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ।

ক্যানসারের জন্য উপকারী: বেদানার রসে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় ৷ যা ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে । উপরন্তু অ্যান্টি-অক্সিডেন্টগুলি ফ্রি-র‌্যাডিক্যাল ক্ষতিও কমায়, যা কিছু পরিমাণে ক্যানসার থেকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)