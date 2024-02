এভাবে সংরক্ষণ করলে দীর্ঘদিন ভালো থাকে চাল, রইল পদ্ধতি

হায়দরাবাদ: ভাত খেতে ভালোবাসেন এমন মানুষ আপনি পাবেন ৷ তবে এটি সংরক্ষণ করা একটি চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম নয় । চাল দামি হোক বা বায়ুরোধী পাত্রে রাখা হোক তাতে কিছু যায় আসে না । অনেকেই এটি সংরক্ষণ করার সঠিক উপায় জানেন না। তার ফলে চালের মধ্যে পোকামাকড় সংক্রমিত হয় । জেনে নিন পোকামাকড় থেকে চালকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি টিপস। তাতে আপনি সারা বছর চাল সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন (Be able to store it comfortably throughout the year)।

তেজপাতা: তেজপাতা যে কোনও খাবারের স্বাদ বাড়ায় ৷ পোকামাকড় থেকে চালকে রক্ষা করতেও একটি ভালো বিকল্প । আপনিও যদি এই পোকা-মাকড় দ্বারা বিরক্ত হন তবে আপনার চালের পাত্রে কিছু তেজপাতা রাখার চেষ্টা করুন ৷ পোকামাকড় চাল থেকে দূরে চলে যাবে এবং আপনার চাল সারা বছর নিরাপদ থাকবে ।

নিম পাতা: এই তেতো স্বাদ নিম পাতা পোকামাকড় থেকে চালকে রক্ষা করতেও সহায়ক । এর জন্য একটি সুতির কাপড়ে শুকনো নিম পাতা বেঁধে একটি পাত্রে বান্ডিলটি রাখুন । পোকামাকড় চলে যাবে ।

দেশলাই: আপনি যদি চাল পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতে চান, তাহলে যে পাত্রে আপনি চাল সংরক্ষণ করবেন সেখানে দেশলাই রাখুন । মনে রাখবেন যে পুরো পাত্রটি উপরে এবং নীচে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত লাঠি থাকতে হবে । এটি পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে ।

লবঙ্গ: চাল থেকে পোকামাকড় দূর করতেও লবঙ্গ খুবই কার্যকর । এর জন্য কিছু লবঙ্গ নিয়ে আপনার চালের পাত্রে রাখুন । এতে পোকামাকড় দূরে থাকবে। পিঁপড়েও আসবে না ।

রসুন: রসুনের ব্যবহার চালকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতেও সাহায্য করবে । চালের পাত্রে পুরো, খোসা ছাড়ানো রসুন রাখুন । এর তীব্র গন্ধে পোকামাকড় পালিয়ে যাবে ।

আরও পড়ুন: