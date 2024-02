পনির উপকারী, তবে অতিরিক্ত খেলে ক্ষতি হতে পারে

হায়দরাবাদ: পনির খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি বহুগুণের অধিকারী ৷ যারা নিরামিষ খাবার খান, তাদের কাছে পনির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ এটি প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের একটি ভালো উৎস হিসাবে বিবেচিত হয় ৷ খাদ্যতালিকায় পনির অন্তর্ভুক্ত হলে তা জয়েন্টের ব্যথা কমাতে এবং হাড় সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । তবে যে কোনও জিনিস বেশি পরিমাণে খেলে তা ক্ষতি ডেকে আনতে পারে ৷ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ৷ চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত পরিমাণ পনির খেলে কী কী ক্ষতি হয়, জেনে নিন (Know the harm of eating too much Paneer) ৷

হজমে সমস্যা হয়: যারা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে পনির খান তারা প্রায়ই হজমের সমস্যায় ভুগতে পারেন যেমন ফোলাভাব, গ্যাস বা পেটে অস্বস্তি হতে পারে ৷

ডায়েরিয়ার সমস্য়া হতে পারে: পনির খাওয়া ভীষণ উপকারী ৷ কিন্তু আপনি যদি প্রয়োজনের তুলনায় পনির খান পেটের সমস্যা থেকে ডায়রিয়া হতে পারে ৷ তাই পরিমাণ মতো পনির খাওয়া উচিত ৷

ওজন বৃদ্ধির সমস্যা হয়: আপনি যদি ওজন কমানোর ডায়েটে থাকেন তাহলে বেশি পরিমাণে পনির খাওয়া উচিত নয় ৷ কারণ পনিরে উচ্চ ক্যালোরি এবং চর্বিযুক্ত উপাদান রয়েছে । আপনি যখন সঠিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ না করেন এবং অতিরিক্ত পরিমাণে পনির খান, তখন আপনার ওজন বাড়তে শুরু করে ।

রক্তে শর্করার মাত্রার উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে: চিকিৎসকদের মতে, যদিও কুটির পনির তুলনামূলকভাবে কম কার্বোহাইড্রেট আছে এবং এর গ্লাইসেমিক সূচকও কম । এটি কম গ্লাইসেমিক সূচক খাবারের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু যখন এটি অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া হয়, তখন এটি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । ফলে এটি খাওয়ার সময় সীমিত পরিমাণে খাওয়া দরকার ৷

কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা: যদি পনির বেশি পরিমাণে খাওয়া হয় তবে এটি আপনার কিডনিতে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয় কারণ পনিরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে । যদিও ক্যালসিয়াম হাড়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু যদি এটি খুব বেশি খাওয়া হয় তবে ক্যালসিয়াম অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কিডনিতে পাথর তৈরি করতে পারে ।

