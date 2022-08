.

Abir And Sohini: 'হত্যামঞ্চ' নিয়ে ইটিভি ভারতের আড্ডায় ব্যোমকেশ-সত্যবতী Published on: 2 hours ago |

Updated on: 51 minutes ago

পাক্কা চার বছর পর বড় পর্দায় ব্যোমকেশের আগমন । 11 অগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে অরিন্দম শীল পরিচালিত 'ব্যোমকেশ হত্যামঞ্চ'। এর আগে ব্যোমকেশ-সত্যবতীকে যেভাবে দেখা গিয়েছে তা কি এবার একটু আলাদা হতে চলেছে? কারণ এবার মা হতে চলেছে সত্যবতী ৷ তাহলে চার বছরে কতটা পালটে গিয়েছে ব্যোমকেশ-সত্যবতীর জীবন? কতটা পালটেছেন পরিচালক অরিন্দম শীল? জানালেন ব্যোমকেশ আবির চট্টোপাধ্যায় এবং সত্যবতী সোহিনী সরকার (Abir Chatterjee and Sohini Sarkar Share Their Thoughts About The Film Byomkesh Hotyamancha)।