KMC Election 2021 : বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়বে ভোটদানের হার, ভোট দিয়ে বললেন পার্থ Published on: 2 hours ago



শীত পড়েছে, তাই সকালে ভোট কম ৷ রোদ বাড়লে ভোটও বাড়বে ৷ বললেন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (TMC Minister Partha Chatterjee casts his vote in KMC Election 2021 in 100 no ward) ৷ 100 নম্বর ওয়ার্ডের নাকতলা শিশু ভারতী স্কুলে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি সাংবাদিকদের জানালেন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে । ভোট দানের হার একটু কম । শিল্পমন্ত্রী আত্মবিশ্বাসী কলকাতা পৌরনিগমের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হবে । মানুষ উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিচ্ছে ।