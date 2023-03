প্রবল শিলাবৃষ্টি দার্জিলিংয়ে ৷ টানা 5 ঘণ্টা ধরে শিলাবৃষ্টির জেরে সাদা পুরু শিলের চাদরে ঢাকল রাস্তা ৷ বুধবার দার্জিলিংয়ের মংপু ও ঘুম রোড এলাকায় এহেন শিলাবৃষ্টি যেন এক লহমায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল বরফপাতের দিনগুলিতে ৷ রাস্তা ও দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে শিলের টুকরো জমে যেন বরফপাতের দৃশ্যই মনে করাল পর্যটকদের ৷ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতোই শিলে ঢাকা সাদা রাস্তা দেখে যারপরনাই খুশি পর্যটকরা (Hailstorm in Several Area of Darjeeling) ৷ আর এই প্রবল শিলাবৃষ্টির জেরে শৈলশহরের তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমে যায় ৷ রাস্তায় এতটাই শিল জমে যায় এদিন যে, গাড়ি চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় ৷ মাঝরাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা থেকে পুরু শিল সরাতেও দেখা যায় স্থানীয়দের (Hailstorm at Ghum Road) ৷ বৃহস্পতিবারও আবহাওয়া অফিসের তরফে দার্জিলিং-সহ উত্তরের বেশ কিছু জেলায় ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৷ তাপমাত্রা কম থাকার কারণেই শিল এভাবে পুরু বরফের মতো জমে গিয়েছে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা ৷