হায়দরাবাদ: স্বাস্থ্যকর চর্বি কোনওভাবেই আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর নয় ৷ বরং এগুলি আমাদের শরীরে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের মতো শক্তি সরবরাহ করে । এর পাশাপাশি এটি শরীরে ভিটামিন ভালোভাবে শোষণ করতে এবং হার্ট ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (It also plays an important role in keeping the brain healthy)।