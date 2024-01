বিশেষ করে শীতকালে খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করলে অনেক উপকার পাওয়া যায় । এই কারণেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও শীতকালে এটি খাওয়ার পরামর্শ দেন । রসুন ম্যাঙ্গানিজ, পটাসিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ । এছাড়া এতে উপস্থিত অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টি-ভাইরাল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্যেরও অনেক উপকারিতা রয়েছে । জেনে নিন, শীতে এটি খাওয়ার কিছু উপকারিতা ( Here are some benefits of eating it in winter) ৷