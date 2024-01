হায়দরাবাদ: পরিমাণ মতো তেল ও মশলা দিয়ে রান্না করা খাবার সুস্বাদু হয়। তবে প্রচুর তেলে রান্না করা শাকসবজি বা অন্য খাবার স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভালো নয় । এগুলির সরাসরি প্রভাব পড়ে আপনার হার্টে । এ কারণেই বিশেষজ্ঞরা সীমিত পরিমাণে তেল, ঘি বা মাখন দিয়ে রান্নার পরামর্শ দেন ৷ কিন্তু এগুলি ছাড়া খাবারটি স্বাদহীন থাকে । আপনিও হয়তো একই রকম কিছু ভাবছেন ? তাই বলে এমন নয়, রান্নার অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি খাবারের স্বাদ বজায় রাখতে পারেন এবং স্বাস্থ্যকরও রাখতে পারেন (Can maintain the taste of food and also keep it healthy)।