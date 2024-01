হায়দরাবাদ: ভুট্টার দানা দেখতে ছোট হতে পারে কিন্তু এর উপকারিতা অনেক বেশি । শীতকালে প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয় । এ থেকে মুক্তি পেতে ভুট্টা আপনাকে সাহায্য করতে পারে । ভুট্টা ফাইবার সমৃদ্ধ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক । এটি কোলেস্টেরল কমায়, যার কারণে এটি হার্টের জন্যও খুব উপকারী । এখানেই শেষ নয়, এটি চোখ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে । স্বাভাবিকভাবেই আপনি খাদ্য তালিকায় এটি রাখতেই পারেন । শুধু পপ কর্ন নয়, ভুট্টা থেকে আরও অনেক খাবার তৈরি করা যায় (You can include corn in the diet)।