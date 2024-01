হায়দরাবাদ: প্রচণ্ড ঠান্ডায় স্নানের কথা শুনলে ভয় পান অনেকেই ৷ এই আবহাওয়ায় স্নান করার চিন্তাই আপনাকে কাঁপুনি দেয় । এমন পরিস্থিতিতে বরফ স্নানের কথা শুনলে অবশ্যই কাঁপতে থাকবেনই । তবে এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । শীত কমার সঙ্গে সঙ্গেই এটি চেষ্টা করতে পারেন ৷ বরফ স্নান ক্রায়োথেরাপির একটি রূপ ৷ যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিত্সা হিসাবে ব্যবহৃত হয় (which is used as a treatment for various health problems)।