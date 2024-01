হায়দরাবাদ: হার্ট অ্যাটাকের ক্রমবর্ধমান ঘটনা একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় । এই সংখ্যাটি দেখলে বোঝা যাবে হৃদরোগের যত্ন নেওয়া কতটা জরুরি । শীতকালে এই অবস্থা আরও গুরুতর হতে পারে কারণ শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি থাকে । তাই এই মরশুমে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । লাইফস্টাইল ছাড়াও ডায়েট হার্টের স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে । তাই এমন খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা হার্টের জন্য উপকারী । ক্রুসিফেরাস শাকসবজি এক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হতে পারে । ক্রুসিফেরাস সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট, ভিটামিন, ফাইবার এবং খনিজ রয়েছে । তাই এগুলি খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায় । এই সবজি অনেক রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে । জেনে নিন, আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত কোন ক্রুসিফেরাস সবজি হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে (Any cruciferous vegetables can help keep the heart healthy)।