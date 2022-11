কলকাতা,20 নভেম্বর: বিশ্বকাপের আগে পেলে-ইওসোবিও দাবা খেলছেন কিংবা জিকো-মারাদোনা চৌষট্টি খোপের যুদ্ধে শান দিচ্ছেন কিংবা রোনাল্ডো বনাম জিদান বুদ্ধির দ্বৈরথে নামছেন-- এই ছবি পাওয়া কোনও দিন সম্ভব হয়েছে! কিন্তু এখন মান্না দের গাওয়া গানের লাইন ধার করে বলা যায় “এই দুনিয়ায় সব সত্যিই। ”

নভেম্বর মাসে বিশ্বকাপে আসরের আয়োজন এমনিতেই অভিনব (Qatar World Cup 2022 )। চেনা সামার থেকে সামারসল্ট দিয়ে এখন উইন্টারে ফুটবল বিশ্বকাপ হচ্ছে। বেদুইনদের দেশ কাতারে সোনার কাপের লড়াইয়ের বল গড়ানো শুরু হবে কয়েক ঘণ্টা পরে। প্রথম ম্যাচে আয়োজক কাতার মুখোমুখি হবে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে (Qatar will play against Ecuador in the opening match of the World Cup )। ভারতীয় সময় রাত সাড়ে নটায় বল গড়ানোর আগে প্রকাশিত হয়েছে লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর একহাত দাবা খেলার খবর। যা চমকে দিয়েছে সবাইকে। ফুটবল দুনিয়ায় আর্জেন্টিনার অধিনায়ক এবং পর্তুগালের অধিনায়কের সমর্থকদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। দুই মহাতারকার মধ্যে কে এগিয়ে তা নিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্ব চর্চা করে । তবু আজ পর্যন্ত কোনও সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর পাওয়া যায়নি । দুই মহাতারকার ভক্তরা একে অপরের সঙ্গে যে কোনও সময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত কিন্তু সিআরসেভেন বা এলএমটেনের মধ্যে পারস্পরিক বাগযুদ্ধ নেই। যাবতীয় অদৃশ্য লড়াই রয়েছে ফুটবল মাঠের সেরার সেরা হতে ।

দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানিয়ে কথা বলেন। এবার তারা চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে। একটি বেসরকারি সংস্থার বিঞ্জাপনে লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বসলেন দাবা বোর্ডের দুই প্রান্তে। দুই তারকা তাদের নিজস্ব ইনস্টাগ্রামে সেই ছবি পোস্ট করেছেন। বিখ্যাত সুটকেস প্রস্তুতকারী সংস্থা নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্য বেছে নিয়েছে এই দুই মহাতারকাকে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তাঁরা সুটকেসের উপর দাবার বোর্ড রেখে খেলায় অবতীর্ন। দুই অধিনায়কই বলছেন জয় ব্যাপারটা মানসিক। এর একটা সুদীর্ঘ ট্রাডিশন রয়েছে। ফরাসি সুটকেস প্রস্তুতকারী কোম্পানির এই বিজ্ঞাপন সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন ফেলেছে ইতিমধ্যেই ।