কলকাতা,20 নভেম্বর: বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার আগের রাতে না ফেরার দেশে ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার বাবু মানি। দীর্ঘদিন লিভার জনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন (He Was suffering from Liver disease)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 59 । রেখে গেলেন স্ত্রী-পুত্রকে। গত কয়েকদিন ধরেই বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এরপর শনিবার সন্ধ্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

আটের দশকের শুরুর দিকে মইদুল ইসলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে বাবু মানিকে মহেডান ক্লাবে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম বছরেই রাইট উইঙ্গার হিসেবে নজরকাড়া ফুটবল উপহার দেন। পরের বছর দলবদল করে মোহনবাগানের জার্সিতে খেলা শুরু করেন। টানা দশবছর তিন প্রধান ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছেন। বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলা ছাড়াও ভারতীয় দলের জার্সিতে নেহরু কাপ, 1986 সালের এশিয়ান গেমসে খেলেছেন। 1985 সালে সাফ কাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্যও ছিলেন ।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন সতীর্থ অলোক মুখার্জী। তাঁর কথায়,“কাছের বন্ধুকে হারালাম। ক্লাব এবং দেশের হয়ে একসঙ্গে খেলেছি । তাছাড়া 36 বছর একসঙ্গে কাজও করেছি আমরা। ভালো ফুটবলার ও ভালো মানুষ ছিল। আগামী বছর অবসর নেওয়ার কথা। ছেলেকে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে পাঠিয়েছে। ছেলের সাফল্য আর দেখা হল না। যেখানেই থাকুক ওর আত্মার শান্তি কামনা করি।"