মুম্বই, 7 সেপ্টেম্বর: মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ ৷ এবার বিয়ের পিঁড়িতে জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক কেএল রাহুল (KL Rahul) ৷ অভিনেতা সুনীল শেট্টির (Sunil Shetty) কন্যা আথিয়া শেট্টির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যে তিনি সম্পর্কে রয়েছেন, সে কথা অজানা নয় অনুরাগীদের ৷ দক্ষিণী ক্রিকেটারের হয়ে গলা ফাটাতে একাধিকবার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচে গ্যালারিতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে সুনীল-আথিয়াকে ৷ এবার সুনীল-কন্যার সঙ্গে রাহুলের সম্পর্কে সিলমোহর পড়তে চলেছে পাকাপাকিভাবে ৷ বিসিসিআই'য়ের এক বিশ্বস্ত সূত্র সম্প্রতি জানিয়েছে, আগামী বছরের শুরুতেই অভিনেত্রীর সঙ্গে চার হাত এক হচ্ছে কেএল রাহুলের (KL Rahul and Athiya Shetty set to marry next year) ৷

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, 2023-এর জানুয়ারিতেই গাঁটছড়া বাঁধছেন রাহুল এবং আথিয়া ৷ বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট মোতাবেক কোন পাঁচতারা হোটেল কিংবা ওয়েডিং ডেস্টিনেশনে নয়, সুনীল শেট্টির খান্ডালার বাংলোতেই রাহুলের গলায় মালা দেবেন আথিয়া ৷

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বিসিসিআই'য়ের এক আধিকারিক বলেছেন, "কেএল আমায় দিনকয়েক আগে জানিয়েছে যে আগামী বছর ও আথিয়াকে বিয়ে করতে চলেছে ৷ পাত্রীপক্ষের তরফে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যরাও আমাকে একই খবর জানিয়েছে ৷ টি-20 বিশ্বকাপের পর ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে ৷ তারপরেই মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিক হবে বিয়ের অনুষ্ঠান ৷"

আরও পড়ুন: ব্যাটারদের সমালোচনায় রোহিত, শাস্ত্রীর নিশানায় নির্বাচকরা

যদিও কুঁচকির চোট সারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি দক্ষিণী ব্যাটারের ৷ চলতি এশিয়া কাপে ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি ৷ মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হারের পর সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে রাহুলকে অপসারণের দাবি তুলছেন অনেকে ৷ টুর্নামেন্টের চার ম্যাচ থেকে তাঁর সংগ্রহ মাত্র 63 রান ৷ হংকং'য়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক 39 বল খেলে 36 রান এসেছে রাহুলের ব্যাটে ৷ আগামিকাল আফগানদের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার ৷