সিডনি, 2 জানুয়ারি : সেঞ্চুরিয়নে হারের পর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন কুইন্টন ডি’কক ৷ কিন্তু, অ্য়াসেজে 3 টেস্টে গড়ে মাত্র 19 রান করা জস বাটলারের তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই (Jos Buttler Has No Plan to Retire from Test) ৷ সিডনিতে চতুর্থ টেস্টের আগে একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই ৷ বরং ক্রিকেটের তিনটে ফরম্যাটই তিনি চুটিয়ে খেলতে চান (Jos Buttler on Test cricket) ৷ তবে, দক্ষিণ আফ্রিকান কুইন্ট ডি’ককের টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে হতাশ হয়েছেন বলে জানান বাটলার ৷

প্রসঙ্গত, সাদা বলের ক্রিকেটের দুর্দান্ত খেলোয়াড় জস বাটলারের টেস্ট পারফরমেন্স তেমন নয় ৷ বিশেষ করে চলতি অ্যাসেজে মাত্র 19.20 গড়ে রান করেছেন বাটলার ৷ পাশাপাশি মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে হিট উইকেট হন তিনি ৷ আর গোটা সিরিজে একাধিক ক্যাচ তিনি ফেলেছেন উইকেটের পিছনে ৷ এমন হতশ্রী পারফরমেন্সের পরেও বিচলিত নন জস বাটলার ৷ 5 জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা সিডনি টেস্টের আগে তিনি বলেন, ‘‘এটা অবশ্যই আমার উচ্চাকাঙ্খা ৷ তবে, আমি এই মুহূর্তে তিনটি ফরম্যাটই চুটিয়ে উপভোগ করতে চাই ৷’’

বাটলারের কথায়, তাঁর সিদ্ধন্তে পরিবারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ৷ আর তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্য, তাঁর কেরিয়ারের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন ৷ আর যা তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয় ৷ আর এই মুহূর্তে তিনি এমন একটি মানসিক পরিস্থিতিতে রয়েছেন, যেখানে তিনি সবকিছু করার সাহস দেখাতে পারেন ৷ অন্তত চেষ্টা করতে পারেন ৷ আর তাই এই মুহূর্তে জস বাটলারের প্রধান লক্ষ্যে সিডনি টেস্টে ভাল পারফরমেন্স করা ৷

এর পরেই তাঁকে কুইন্ট ডি’ককের অবসর নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ যার জবাবে বাটলার জানান, তিনি ডি’ককের সিদ্ধান্তে খুবই হতাশ হয়েছেন ( Jos Buttler on Quinton de Kock retirement) ৷ তবে, দক্ষিণ আফ্রিকান উইকেটকিপারের সিদ্ধান্তকে তিনি সম্মান করেন বলে জানিয়েছেন বাটলার ৷