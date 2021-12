ওয়াশিংটন, 21 ডিসেম্বর : করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যুর খবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (Frist Omicron death in US) ৷ টেক্সাসের বাসিন্দা বছরক 50’র ওই ব্যক্তি ওমিক্রন আক্রান্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷ তবে, ওই ব্যক্তি করোনার ভ্যাকসিন নেননি বলে জানা গিয়েছে এবং এর আগেও তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন (Omicron cases in US) ৷ টেক্সাসের হ্যারিস কাউন্টি জনস্বাস্থ্যের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এমনই জানানো হয়েছে ৷

মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে সিএনএন এ প্রথম ওমিক্রন আক্রান্তের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয় (Frist Omicron death Report in US) ৷ এর পর প্রশাসনের তরফে সেই খবর নিশ্চিত করা হয় ৷ টেক্সাসের স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে বিবৃতি বলা হয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল এবং তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ আর তাঁর এই অবস্থার কারণ হিসেবে ভ্যাকসিন না নেওয়া এবং শারীরিক সমস্যাকে দায়ী করেছে টেক্সাস প্রশাসন (Omicron death in Texas) ৷

আরও পড়ুন : Covaxin shelf life extended : এক বছর পর্যন্ত ভাল থাকবে কোভ্যাকসিন, ভারত বায়োটেককে ছাড়পত্র

টেক্সাস শহরের কাউন্টি জজ লিনা হিদালগো স্থানীয় সময় সোমবার এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ৷ প্রসঙ্গত, করোনার এই নয়া প্রজাতির হদিশ প্রথম পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় ৷ সেখান থেকে ধীর ধীরে আফ্রিকা মহাদেশের অন্য দেশগুলি থেকেও সংক্রমণের খবর আসতে থাকে ৷ এর পর ধীরে ধীরে তা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ভারতের গত 24 ঘণ্টা পর্যন্ত মোট 171 জনের শরীরে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৷