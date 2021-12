হায়দরাবাদ, 20 ডিসেম্বর : তৈরি হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী 12 মাস বা এক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে কোভ্যাকসিন (Covaxin shelf life extended to twelve months from date of manufacture) ৷ দ্য সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (The Central Drugs Standard Control Organisation) এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ কোভ্যাকসিনের প্রস্তুতকারক সংস্থা ভারত বায়োটেকের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে (Bharat Biotech COVID-19 vaccine) ৷

সংস্থার তরফে এই নিয়ে একটি প্রেস বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে যে কতদিন পর্যন্ত কোভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে, তা নিয়ে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছিল ওই ড্রাগস কন্ট্রোল স্ট্যান্ডার্ডকে ৷ সেগুলি খতিয়ে দেখেই এই ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে এখন থেকে হাসপাতালগুলিতে অনেক কম কোভ্যাকসিন নষ্ট হবে ৷

হায়দরাবাদের সংস্থা ভারত বায়োটেকের এই কোভিড প্রতিষেধক ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়া ভ্যাকসিন ৷ কোভিশিল্ডের সঙ্গে এই ভ্যাকসিনকে চলতি বছরের শুরুতে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় ৷ তারপর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে একশো কোটিরও বেশি কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে ৷

কোভ্যাকসিনের দু’টি ডোজের মাঝে 28 দিনের ব্যবধান থাকছিল ৷ কোভ্যাকসিনের খুলে ফেলা ভায়াল 2 থেকে 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় 28 দিন রাখা যায় ৷ এখন এর পর তা ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না ৷

ভারত বায়োটেক জানিয়েছে, তারা সব সময় পরিবেশের কথা ভাবে ৷ মাল্টি-ডোজ নীতির ফলে ব্যবহারকারী সংস্থার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্য়বস্থার প্রয়োজন কম পড়বে ৷ ফলে পরিবেশে কার্বন নির্গমন কম হবে ৷