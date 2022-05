মালদা, 17 মে : অসহ্য গরমের পর শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতে জেলায় শুরু হয় কালবৈশাখীর জেরে ঝড়-বৃষ্টি । দু’দফার ঝড়-বৃষ্টিতে আজ অনেকটাই ঠাণ্ডা জেলার আবহাওয়া (Extensive damage in Malda due to Kalbaishakhi storm)। কিন্তু এই ঝড়-বৃষ্টিতে কপাল পুড়েছে অসংখ্য মানুষের । মূলত পুরাতন মালদা ও ইংরেজবাজার ব্লকে কালবৈশাখীর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । দুই ব্লকেই বোরো ধানের জমি চলে গিয়েছে জলের তলায় । অনেক জমির পাকা ধান এখন জলের নীচে। উপড়ে গিয়েছে ফলন্ত আমগাছ, উলটে যাওয়া বড় বড় গাছের নীচে চাপা পড়েছে ঘরবাড়ি । অসংখ্য বাড়ির চালা উড়ে গিয়েছে । ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি । গতকাল রাত থেকে অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন (No electricity in Malda After Kalbaishakhi storm)।

দু’দফায় কালবৈশাখী আছড়ে পড়ে দুই ব্লকে। প্রথম দফায় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয় রাত ন’টা নাগাদ। দ্বিতীয় ধাক্কা আসে ভোর তিনটে নাগাদ। সঙ্গে মুহূর্মুহূ বাজ পড়তে থাকে । তবে বজ্রপাতে কোনও মৃত্যুর খবর এখনও পাওয়া যায়নি । কিন্তু ঝড়ের দাপট সামলাতে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে মানুষের । পুরাতন মালদার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সোহরা গ্রামের বাসিন্দা গৌতম রাজবংশী জানান, "রাত ন’টা নাগাদ বাড়িতেই ছিলাম । প্রথমে হালকা বৃষ্টি শুরু হল । কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় । ঝড়ের দাপটে কিছু দেখা যাচ্ছিল না । এর মধ্যেই আমার দোকানটা ঝড়ে উড়ে যায় । অসংখ্য বাড়ির চালা হাওয়ায় উড়তে থাকে । ভেঙে পড়তে থাকে গাছপালা, ইলেকট্রিক পোল । আজ সকালে দেখি, গ্রাম প্রায় ধংসস্তুপের চেহারা নিয়েছে । এই অবস্থায় আমরা সরকারি সহায়তার আবেদন জানাচ্ছি ।"

রাতের ঝড়ে শবদলখানি গ্রামের সোহাগি রাজবংশীর বাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়েছে । তাঁর পাম্পসেটের ঘর ভেঙে গিয়েছে । তিনি বলেন, "শুধু আমার বাড়ি নয়, অনেক বাড়িরই একদশা । ঝড়ে গাছ পড়ে আমাদের পাম্প মেশিনের ঘর, এমনকি মেশিনটাও ভেঙে গিয়েছে । এই পরিস্থিতিতে সরকার পাশে না দাঁড়ালে আমরা মারা পড়ব ।"

কালবৈশাখীতে মালদা জেলার দুটি ব্লকে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে

মঙ্গলবার সকালে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ রুম্পা রাজবংশীর প্রতিনিধি সত্যেন সরকার । তিনি বলেন, "রাত ন’টা-সাড়ে ন’টা নাগাদ ঝড়ের খবর পাই । আজ সকালে এসে দেখি, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি । প্রচুর বাড়ির চালা উড়ে গিয়েছে । অনেক গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে গিয়েছে । রাত থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন । এই পরিস্থিতিতে সবার আগে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনকে জানাচ্ছি ।"

জেলা কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সৌমেন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, "গতকাল রাতের কালবৈশাখীতে মূলত ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা ব্লকে ফসলের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে । আজ সকাল থেকেই দফতরের কর্মীরা ওই এলাকাগুলি পরিদর্শন করছেন । তাঁরা রিপোর্ট দিলে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত বিবরণ জানা যাবে ।"