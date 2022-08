কলকাতা, 22 আগস্ট: বিক্ষিপ্তি বৃ্ষ্টির মধ্যে বর্ষা বিদায়ের সুর বেজেছে ৷ ভাদ্রমাসের প্রথম পর্বে নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টির ঘাটতিতে প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা পূরন হয়নি। চলতি মরসুম বর্ষার বৃষ্টি কম হওয়ায় ঘাটতি দেখা দিয়েছিল (West Bengal Weather Update) রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও কলকাতায় বৃ্ষ্টি হয়নি । মেঘলা আকাশ এবং আদ্রতার অস্বস্তি নিয়েই ছুটির দিনটা কাটিয়েছে মহানগর ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের ডিউটি অফিসার এমবি রায়চৌধুরী বলছেন, “সোমবার দুই বঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে (Rain and Thunder Shower Likely to Occur in parts of West Bengal) ৷ নিম্নচাপটি এই মুহূর্তে উত্তর-পশ্চিম ছত্রিশগড় সন্নিহিত মধ্যপ্রদেশে অঞ্চলে রয়েছে ৷ এর ফলে একটি অক্ষরেখা সৃষ্টি রয়েছে যেটি দীঘা হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গপসাগর পর্যন্ত এসেছে। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।’’ কলকাতার ক্ষেত্রে আংশিক মেঘলা আকাশ সঙ্গে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে খবর আবহাওয়া অফিস সূত্রে । এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34 ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকতে পারে।

দুই বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

আরও পড়ুন: বৃষ্টি কমবে দুই বঙ্গে, মেঘলা আকাশে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পঙে বৃষ্টির সম্ভবনা আছে । বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতা শতকরা 97 শতাংশ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 1 দশমিক 1 মিলিমিটার।