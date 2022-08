কলকাতা, 16 অগস্ট: নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই । তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । হাওয়া অফিসের এই পূর্বাভাসে ফের বৃষ্টির ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনায় জল । দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিন মুষলধারায় বৃষ্টি অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । তাই অস্বস্তিকর গরম ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে (IMD Kolkata Weather Update generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur) ।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হবে না । বাংলা এবং ওড়িশা উপকূলে যে নিম্নচাপটি অবস্থান করছিল, তা সোমবার থেকে ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ের দিকে চলে গিয়েছে । ফলে বৃষ্টি হলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ধরনের হবে । সোমবার দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টি হলেও বিকেলের পর থেকে আকাশে মেঘের ঘনঘটা নেই ।

দক্ষিণের মতো উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি পরিস্থিতি একই । আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই । উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । তবে দক্ষিণের জেলার কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন উত্তরবঙ্গেও নেই । সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 10.4 মিলিমিটার । মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা । দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 26 সেলসিয়াস ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।