হায়দরাবাদ, 16 জানুয়ারি: নিজেদের উপার্জনের মধ্যে থেকে কিছুটা পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনের জন্য বিনিয়োগ করা উচিত ৷ এর জন্য বেছে নেওয়া স্কিমগুলি আমাদের চাহিদা মেটাতে পারবে কি না, তা দেখে নিতে হবে । সুতরাং, আমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য বেছে নেওয়া স্কিমগুলির কার্যকারিতা, বিনিয়োগের পরিমাণ, সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে ৷ তাই স্কিম নির্বাচন করার আগে বিবেচনা করা উচিত ৷ এই সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত । সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সুবিধা-অসুবিধাগুলো জেনে নেওয়া খুবই দরকার ।

লাভের সঙ্গে রয়েছে ক্ষতির সম্ভাবনা: আমরা মুনাফা অর্জনের জন্য বিনিয়োগ করি । কিন্তু এক্ষেত্রে কখনও কখনও আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি ৷ আপনি হয়তো আগে থেকে ক্ষতির আন্দাজ করতে পারবেন না ৷ তবে ভুলে যাবেন না যে এটি চিন্তা করার বিষয় । বিশেষ করে যারা স্টক মার্কেট ভিত্তিক স্কিম বেছে নেন ৷ তাদের এই পয়েন্টটি উপেক্ষা করা উচিত নয় । একজনকে অবশ্যই নীতিটি ভালোভাবে বুঝতে হবে ৷ এটাও বুঝতে হবে যে ক্ষতি ছাড়া কোনও টাকা ফেরত পাওয়া যায় না (Take a decision after studying the market) ।

ঝুঁকি থেকে বাঁচার উপায়: বিনিয়োগ প্রকল্পের ধরনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ঝুঁকির কারণগুলি (various risk factors) । মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজাররা (Mutual fund managers) ক্ষতির ঝুঁকি থেকে বাঁচার জন্য ও ভারসাম্য বজায় রাখতে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন । কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীরা সচেতন নন এ ব্যাপারে । অনুমান করে নেওয়া হয় যে একই ধরণের সমস্ত বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষতির ঝুঁকি সমান হবে । কিন্তু এটি এত সহজ ব্যাপার নয় ।

প্রতিটি স্কিমের বিভিন্ন ঝুঁকি রয়েছে ৷ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তা বোঝা যায় । সাধারণত, তহবিল বা ফান্ড স্কিমগুলি তাদের ঝুঁকিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে ৷ যেমন-কম ঝুঁকি, স্বাভাবিক-মাঝারি, মাঝারি, মাঝারি-উচ্চ, উচ্চ এবং খুব উচ্চের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় (fund schemes are classified based on their risk) । একে ফান্ড রিস্ক মিটার বলা হয় । এগুলি বাজার মূল্য, অস্থিরতা এবং নগদে রূপান্তরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় । ফান্ড নির্বাচন করার সময় বিনিয়োগকারীদের এই ঝুঁকিগুলির মিটারের উপর সতর্ক অবলম্বন করা ও মনোযোগ দেওয়া উচিত । ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে ফান্ড নির্বাচন করা ভালো ।

শেয়ার বাজারের উত্থান পতন: শেয়ারবাজার কখনোই সমান থাকে না (Markets never move in the same direction) । আমরা দেখি অনেক বিনিয়োগকারী যখন বাজার পতনের সময় বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে এবং যখন এটি বাড়ছে তখন আবার বিনিয়োগ করে । এতে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে । বিনিয়োগকারীদের বোঝা উচিত যে শেয়ারবাজারে ওঠানামা স্বাভাবিক । ঝুঁকি ও রিটার্নের ভিত্তিতে বিনিয়োগের বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করতে হবে । বেঞ্চমার্ক সূচকের চেয়ে বেশি ঝুঁকি-সহ একটি স্কিম ওঠানামার মধ্যেও ভাল রিটার্ন দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে । বিনিয়োগের সময় কিছু অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি রয়েছে । এর জন্য প্রস্তুত থাকুন । ভালো পরিকল্পনা এবং আপনার বোধশক্তির উপর নির্ভর করে ভালো মুনাফা অর্জন করা সম্ভব ।

