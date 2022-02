হুব্বাল্লি/ধারওয়াড় (কর্নাটক), 14 ফেব্রুয়ারি: হিজাব নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে, তখনই এই নিয়ে মন্তব্য করে নয়া বিতর্ক সৃষ্টি করলেন কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা জমির আহমেদ (Congress MLA Zameer Ahmed) ৷ তাঁর দাবি, ইসলামে হিজাবের অর্থ হল পর্দা ৷ হিজাব না-পরলে ধর্ষিত হন মহিলারা (Women get raped when they don't wear Hijab) ৷

হুব্বাল্লিতে কংগ্রেস বিধায়ক বলেছেন, "ইসলামে হিজাব কথার অর্থ হল পর্দা ৷ মেয়েরা যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন নিজেদের সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাদের পর্দা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা উচিত ৷ আমার মনে হয় বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ভারতে ৷ এর কারণ কী ? কারণটা হল এটাই যে, এখানে মেয়েরা তাঁদের মুখ ঢেকে রাখেন না ৷ হিজাব পরাটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে বছরের পর বছর ধরে এই অভ্যেস চলে আসছে ৷"

কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান বলেছিলেন যে, কোরানে হিজাব পরার কথা লেখা নেই (No hijab practice in the Quran)৷ সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হুব্বালিতে এ কথা বলেন জমির আহমেদ ৷ তবে তাঁর মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই ধারওয়াড়ে গিয়ে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "আমি আমার মত জানিয়েছি ৷ অন্যদের কথা বলতে পারব না ৷ মুসলিম মহিলাদের সৌন্দর্য অন্য কেউ দেখুক, সেটা উচিত নয় ৷ দেশে ধর্ষণের হার বাড়ছে ৷ মুসলিম মহিলারা হিজাব পরলে তাঁরা ধর্ষিত হবেন না ৷ বিগত বহু বছর ধরেই মহিলারা হিজাব পরে আসছেন ৷" তাঁর মতে, "আমাদের মধ্যেও অনেকে হিজাব পরেন না ৷ হিজাব পরাটা বাধ্যতামূলক নয় ৷ তবে মুসলিম মহিলাদের সুরক্ষার কারণেই তাঁদের হিজাব পরতে বলা হয় ৷"

গত মাসে কর্নাটক থেকেই শুরু হয়েছে হিজাব নিয়ে বিতর্ক ৷ উদুপির সরকারি মহিলা কলেজের কয়েকজন ছাত্রী অভিযোগ করেন, হিজাব পরার জন্য তাদের ক্লাস করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই নিয়েই শুরু হয় প্রতিবাদ ৷ উল্টোদিকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভেঙে হিজাব পরলে তারাও গেরুয়া উত্তরীয় পরবে বলে জেদ ধরে ছাত্রীদের একাংশ ৷ এই নিয়ে শুরু হওয়া বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে দেশ ও দেশের বাইরে ৷