লখনউ, 14 ফেব্রুয়ারি: শরিয়ত বা ইসলামিক আইন মেনে নয়, দেশের সংবিধান অনুযায়ীই চলবে যাবতীয় ব্যবস্থা (System will run as per Constitution) ৷ হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলে নিজের এই মত জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath on Karnataka hijab row) ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন নয়া ভারতে সবার জন্য উন্নয়ন থাকলেও তোষণের কোনও জায়গা হবে না ৷

সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে যোগী হিজাব বিতর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী আমাদের (মুসলিম) মেয়েদের মুক্ত করতে, তাঁদের অধিকার ও শ্রদ্ধা দিতে তিন তালাক আইন বাতিল করেছেন ৷ সেই কন্যাদের প্রতি শ্রদ্ধা সুনিশ্চিত করতে আমরা বলছি যে, দেশের সংবিধান অনুযায়ীই চলবে যাবতীয় সিস্টেম, শরিয়ত মেনে নয় ৷"

এআইএমআইএম-এর প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে তোপ দেগে গতকাল বলেছিলেন, "আমি হয়তো এটা দেখে যেতে পারব না, তবে আমার কথা মিলিয়ে নিন, একদিন হিজাব-পরা কন্যাই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন ৷" তাঁর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাতেই হিজাব বিতর্ক নিয়ে মুখ খোলেন যোগী আদিত্যনাথ ৷

আরও পড়ুন: MEA on Hijab row: অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য স্বাগত নয়, হিজাব নিয়ে বিশ্বকে বার্তা দিল্লির

তাঁর মতে, "আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস বা পছন্দ দেশ বা তার সংবিধানের উপর চাপাতে পারি না ৷ আমি কি উত্তরপ্রদেশের সব কর্মীকে গেরুয়া পরে আসতে বলতে পারি ? স্কুলে অবশ্যই ড্রেস কোড থাকা উচিত ৷" দেশ সংবিধান মেনে চললে তবেই দেশের মহিলারা শ্রদ্ধা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পাবে বলে মনে করেন যোগী আদিত্যনাথ ৷

নরেন্দ্র মোদির দল তোষণের (System will not run as per Shariat) পথে হাঁটবে না বলে দাবি করে যোগী আরও বলেছেন, "এটা পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, এটা নয়া ভারত ৷ এটা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারত ৷ এই নতুন ভারতে সবার জন্য উন্নয়ন হবে ৷ কিন্তু কারওকে তোষণ করা হবে না ৷" সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস - সরকার এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বলে দাবি করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ৷

আরও পড়ুন: Sonam Kapoor gets trolled : হিজাব বিতর্কে মুখ খুলে ট্রোলের শিকার অনিল-কন্যা সোনম, মিলল সমর্থনও