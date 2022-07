1. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

2. Jagaddal Bomb Recovered: জগদ্দলের রুস্তম গুমটি এলাকায় বোমা উদ্ধার !

উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল থানা এলাকায় খুনের ঘটনা ঘটেছে ক'দিন আগেই ৷ তারপর পুলিশ মাঝে মাঝেই ঘটনাস্থলে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷ তাতেই এবার মিলল বোমা (Jagaddal Bomb Recovered) ৷

3. West Bengal Weather Update: একুশে জুলাইয়ে বৃষ্টি নয়, কাঁটা গুমোট গরম

21 জুলাই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস ৷ ধর্মতলায় প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷ বৃষ্টিতে পণ্ড হবে না তো সব আয়োজন ? কী বলছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ?

4. Hasina Invites Mamata: পদ্মা সেতু দেখতে মমতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি শেখ হাসিনার

কয়েকদিন আগে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হয়েছে বাংলাদেশে (Bangladesh Padma Bridge) ৷ এবার ওই সেতু দেখতে যাওয়ার জন্য ওপার বাংলা থেকে আমন্ত্রণ এল এপার বাংলায় ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নিয়ে চিঠি লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (Bangladesh PM Sheikh Hasina Invites Mamata Banerjee to Visit Padma Bridge) ৷

5. East Bengal: আলোচনায় সঞ্জয় সেন, সাতদিনের মধ্যে কোচ বাছবে ইস্টবেঙ্গল

সিদ্ধান্ত হয়েছে, চুক্তির প্রক্রিয়াকরণের সমান্তরালভাবে দলগঠনের কাজও চলবে । সবার আগে আগামী সাতদিনের মধ্যে কোচ বেছে নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হবে । কোচ ঠিক হওয়ার পর তারপর যে সমস্ত ফুটবলারের সঙ্গে কথা চলছে তাঁদের চূড়ান্ত করা হবে । ইতিমধ্যেই শক্তিশালী দলগঠনের কথা ইমামিকে জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল (East Bengal set to appoint new head coach) ।

6. SC on Agnipath PILs: শীর্ষ আদালতের নির্দেশে অগ্নিপথ সংক্রান্ত সব জনস্বার্থ মামলা গেল দিল্লি হাইকোর্টে

অগ্নিপথ প্রকল্প ঘিরে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাগুলির শুনানির নিয়ে বড় নির্দেশ জারি করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ বলা ভালো মামলাগুলির শুনানির জন্য দিল্লি হাইকোর্টের হাতে বিশেষ ক্ষমতা সঁপে দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC transfers PILs before it, other HCs against 'Agnipath' scheme to Delhi HC) ৷

7. Prasanta Banerjee: জেলার ফুটবলারদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আক্ষেপ প্রশান্তর

জেলার ফুটবলারদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আর সেই আগের মতো হাওড়া, শিয়ালদাতে ট্রেন থেকে শয়ে শয়ে জেলার ফুটবলারদের গড়ের মাঠেক দিকে দৌড়তে দেখা যায় না । ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আক্ষেপের ঝরে পড়ল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রশান্ত বন্দোপাধ্যায়ের গলায় (Prasanta Banerjee) ৷

8. TMCs 21 July Rally: প্রস্তুত 21শে জুলাইয়ের মঞ্চ, 48 ঘণ্টা আগেই সমাবেশ নিয়ে ঘাসফুল শিবিরে বাড়ছে আগ্রহ

আগামী বৃহস্পতিবার 21 জুলাই ৷ ওই দিন কলকাতার ধর্মতলায় শহিদ দিবসের কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) ৷ তার আগে চলছে প্রস্তুতি ৷

9. Monkeypox Infection: অযথা ভয় নয়! জেনে নিন মাঙ্কিপক্স নিয়ে যা যা জানা দরকার

18 জুলাই কেরালার কন্নড়ে মাঙ্কিপক্সের দ্বিতীয় কেসের সন্ধান মিলেছে ৷ ফলত রোগ নিয়ে আতঙ্ক বেড়েছে ৷ তবে কিছু নিয়ম মানলে এই রোগকে দূরে রাখা কোনও বড় ব্যাপার নয় ৷ দেখুন বিশেষজ্ঞদের মত (Monkeypox precaution tips)৷

10. Corona Update in Bengal: রাজ্যে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে মৃত 6

কখনও বাড়ছে তো কখনও কমছে ৷ রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির গ্রাফ বর্তমানে এমনই(Corona Update in Bengal)৷ তবে সাবধানতা মেনে চলার পরামর্শ সবসময়ই দিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷ সঠিক সময়ে করোনা টিকার সঠিক ডোজ নিতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷