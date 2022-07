কলকাতা, 20 জুলাই: কয়েকটি সবজির দাম বাড়ল । বৃষ্টির কারণে পর্যাপ্ত জোগানের অভাবেই দাম বৃদ্ধি বলে দাবি ব্যবসায়ীদের । তবে, ডিম ও মাংসের দামে পরিবর্তন হয়নি । কিছুটা বদল হয়েছে মাছের দামে (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) । আজ বাজারে যাওয়ার আগে দেখে নিন মাছ, মাংস, শাক-সবজির দাম ৷



কাঁচা সবজি:

• জ্যোতি আলু: 28 টাকা কিলো

• চন্দ্রমুখি আলু: 35-40 টাকা কিলো

• আদা: প্রতি কিলো 80 টাকা

• পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 24 টাকা

• উচ্ছে: প্রতি কিলো 25-30 টাকা

• কলা: প্রতি পিস 5-7 টাকা

• বেগুন: 30 টাকা কিলো

• পটল: প্রতি কিলো 40 টাকা

• পাকা পটল: 40-50 টাকা কিলো

• কুদরি: প্রতি কিলো 20 টাকা

• গাঁটি কচু: প্ৰতি কিলো 40 টাকা

• লালবিট: 50-60 টাকা কিলো

• কাঁকরোল: প্রতি কিলো 20 টাকা

• ঝিঙে: প্রতি কিলো 35-40 টাকা

• ঢেঁড়স: প্রতি কিলো 30 টাকা

• কুমড়ো: প্রতি কিলো 30 টাকা

• লাউ: প্রতি পিস 30 টাকা

• টমেটো: প্রতি কিলো 40 টাকা

• পেঁপে: প্রতি কিলো 20-25 টাকা

• চিচিঙ্গা: প্রতি কিলো 30 টাকা

• ওল: প্রতি কিলো 50 টাকা

• শসা: প্রতি কিলো 40 টাকা

• বাঁধাকপি: প্রতি কিলো 40 টাকা

• ফুলকপি: প্রতি কিলো 50-55 টাকা

• বরবটি: প্রতি কিলো 60 টাকা

• বিন: প্রতি কিলো 150 টাকা

• গাজর: প্রতি কিলো 60 টাকা

• মুলো: প্রতি কিলো 30 টাকা

• ক্যাপসিকাম: প্রতি কিলো 200 টাকা

• সজনে ডাটা: প্রতি কিলো 80 টাকা

• কাঁচা লংকা: প্রতি কিলো 100 টাকা

• পাতি লেবু: 3-5 টাকা পিস

• নটে শাক: 5 আঁটি

• কলমি শাক: 5 আঁটি

• কুলেখাঁড়া: 5 আঁটি

• পুঁই শাক: 20 টাকা কিলো

মাছ:

• রুই: 120-200 টাকা কিলো

• কাতলা: 230-400 টাকা কিলো

• ভেটকি: 600-650 টাকা কিলো

• ইলিশ: 700-2000 টাকা কিলো

• তেলাপিয়া: 90-150 টাকা কিলো

• বাটা: 140-150 টাকা কিলো

• ভোলা: 170-200 টাকা কিলো

• ট্যাংরা: 400-420 টাকা কিলো

• মৌরালা: 250-280 টাকা কিলো

• পাবদা: 350-720 টাকা কিলো

• পমফ্রেট: 450-600 টাকা কিলো

• পার্শে: 400 টাকা কিলো

• গলদা চিংড়ি: 600-800 টাকা কিলো

• বাগদা চিংড়ি: 350-450 টাকা কিলো



ডিম:

• পোল্ট্রি: 10 টাকা জোড়া

• দেশি মুরগি: 18 টাকা জোড়া

• হাঁস:18-20 টাকা জোড়া



মাংস:

• পোল্ট্রি: কাটা 170 টাকা কিলো

• পোল্ট্রি: গোটা 140 টাকা কিলো

• ব্রয়লার: কাটা 160 টাকা কিলো

• ব্রয়লার: গোটা 120 টাকা কিলো

• ছাগল: 760 টাকা কিলো