কলকাতা, 19 জুলাই: রাজ্যে আবার বাড়ল দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৷ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় রাজ্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 হাজার 243 জন(West Bengal Registers 2243 New Covid Cases in Last 24 Hours)৷ সোমবার দিন যে সংখ্যাটা ছিল 1 হাজার 449 জন ৷ তবে রাজ্যে দৈনিক কোভিড সংক্রমণের হার কমে দাঁড়িয়েছে 15.37 শতাংশ ৷ আগের দিন যা ছিল 16.90 শতাংশ (Covid Positivity rate in Bengal) ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 6 জন ৷

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 288 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 74 হাজার 550 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন 2 হাজার 851 জন ৷ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 20 লাখ 24 হাজার 293 জন ৷ গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে 14 হাজার 590 জনের ৷

রাজ্যে আজ 4 লাখ 76 হাজার 991 জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত মোট 7 কোটি 27 লাখ 78 হাজার 442 জনকে করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷ দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন 6 কোটি 40 লাখ 64 হাজার 483 জন ৷ রাজ্যে বুস্টার ডোজ পেয়েছেন 54 লাখ 84 হাজার 676 জন ৷

