1. West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের শঙ্কা, মহানগরের পারদ চড়বে চল্লিশে

এপ্রিলের শেষ রবিবার 39 ডিগ্রি ছুঁয়ে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড গড়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে বলা হয়েছে, আগামী সাতদিনে এই রেকর্ডও ভাঙবে । শহর কলকাতা পুড়লেও উত্তরবঙ্গ কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে চলেছে । বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং সঙ্গে সিকিমের কয়েকটি জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি হবে (Weather Forecast in West Bengal) ।

2. TRS Signs Up With I-PAC : পিকে-র কংগ্রেস জল্পনার মাঝেই আই-প্যাকের হাত ধরলেন কেসিআর

রবিবার বিকেল গড়াতেই প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সঙ্গে পথ চলার খবর নিশ্চিত করা হল তেলাঙ্গানার শাসকদলের তরফেই (TRS signs up with election consultant I-PAC amid PK's Congress plans) ৷

3. Five Children Injured In Bomb Blast : বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, মালদায় জখম 5 শিশু

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম 5 শিশু ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় 2 জন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন (Five Children Injured In Bomb Blast) ৷

4. Farmer Wins Lottery : টিকিট তুমি কার ? কোটি টাকার লটারির মালিকানার দাবি নিয়ে থানায় তিন ব্যক্তি !

100 টাকার লটারি কেটে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন (Farmer Wins Lottery) । আর তাতেও রাতভর শ্রীঘরে বন্দি ! এমনই ঘটনা কোচবিহারের দিনহাটায় ৷ কেন হল এমনটা ?

5. Hanskhali Gang Rape: হাঁসখালি নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও 3

হাঁসখালির নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও 3 অভিযুক্ত । এদিন তাদের গ্রেফতার করে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় (Hanskhali Gang Rape)।

6. BJP Meeting at Midnapore: ঠান্ডা ঘরে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক বিজেপি'র, উঠছে প্রশ্ন

সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং বুদ্ধি নিতে অন্যরকম পন্থা অবলম্বন রাজ্য বিজেপি'র । জঙ্গলমহলের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ তবে ঠান্ডা ঘরে বৈঠক সারা নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল (Midnapore BJP Meeting) ৷

7. Sujan on Anubarata : অনুব্রতর চেয়ে বেশি ভয় নবান্নের ! সিবিআই তলব নিয়ে কটাক্ষ সুজনের

সিবিআই তলবে হাজিরা এড়ানো নিয়ে অনুব্রতকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষ ও সুজন চক্রবর্তীর (Dilip And sujan chakroborty on anubarata) ৷

8. Raniganj News : মুখাগ্নি থেকে মুণ্ডন, শাস্ত্র মেনে শামসুদ্দিনের হাতে স্বজনহীন যোগেন্দ্রর পারলৌকিক ক্রিয়া

স্বজনহারা হিন্দু বন্ধুর যোগেন্দ্র প্রসাদের পারলৌকিক কাজ করলেন মুসলিম দোস্ত মহম্মদ শামসুদ্দিন ৷ রবিবার এহেন সম্প্রীতির ছবি দেখা গেল রানিগঞ্জে (Communal Harmony in Raniganj) ।

9. Tangra Fire : তিন ঘণ্টা পার, নিয়ন্ত্রণে আসেনি ট্যাংরার আগুন

ট্য়াংরার কারখানায় ফের আগুন (Fire at Tangra Factory) ৷ ট্য়াংরার ক্রিস্টোফার রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল । ঘটনাস্থলে ইতিমধ্যে এসেছে দমকলের 17টি ইঞ্জিন ৷ আগুন নেভাতে দমকলের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন এলাকার বাসিন্দারা ৷ 50টিরও বেশি ঝুপড়ি বাড়ি ও একটি মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

10. MI vs LSG in IPL 2022 : রাহুলের দুরন্ত শতরানে লজ্জার নজির রোহিতদের

আইপিএল’র (IPL 2022) শুরু থেকে পরপর 8 ম্যাচ হারা দল হিসেবে রেকর্ড করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians Becomes First Team in IPL History to Start Season With 8 Losses) ৷ সেই সঙ্গে শেষ চারের লড়াই থেকে ছিটকে গেলেন রোহিত শর্মারা ৷