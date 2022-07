দার্জিলিং সফরের মাঝেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Jagdeep Dhankhar) সঙ্গে 'সৌজন্য বৈঠক' করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের (Presidential Election 2022) আগে তাঁদের এই সাক্ষাতে (CM Governor Meeting) 'বিজেমূল তত্ত্ব'-এর গন্ধ পাচ্ছে বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেস ৷

2. Abhishek on National Emblem: মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছে না, সেখানে সিংহের মুখ নিয়ে বিতর্ক অপ্রাসঙ্গিক : অভিষেক

দেশ জুড়ে জাতীয় প্রতীক বা ন্যাশনাল এমব্লেমের সিংহমূর্তির মুখ নিয়ে বিতর্ক চলছে (National Emblem Controversy) । বৃহস্পতিবার সেই বিতর্ক একপ্রকার নস্যাৎ করে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC National General Secretary Abhishek Banerjee) জানিয়ে দিলেন, দেশ ক্রমেই জরুরি অবস্থার দিকে যাচ্ছে । মানুষ যেখানে খেতে পাচ্ছে না, সেখানে সিংহের মুখ নিয়ে বিতর্ক করা অপ্রাসঙ্গিক ৷

3. Daler Mehndi Imprisonment: মানবপাচার মামলায় দালের মেহেন্দির দু'বছরের জেল

19 বছরের পুরনো মামলায় দু'বছরের জেল হল জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দির (Daler Mehndi sentenced) ৷ 2003 সালে মানবপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত হন তিনি ৷ পরে সেই মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হলেন দালের ৷

4. Ind vs Eng 2nd ODI: 'বিরাট' প্রত্যাবর্তনে লর্ডসে টস জিতে বোলিং ভারতের

ক্রিকেট মক্কায় দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড ৷ টস জিতে বোলিং নিলেন রোহিত শর্মা (India chose to field against England) ৷

5. Dilip on Panchayat Corruption: কেন্দ্রের আধিকারিকরা পরিদর্শন না করেই বাংলা পঞ্চায়েতের কাজের শংসাপত্র দেন, অভিযোগ দিলীপের

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে ছিলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷ সেখানে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের ৷ তাঁরা পরিদর্শন না করেই বাংলা পঞ্চায়েতের কাজের শংসাপত্র দেন, এমনই অভিযোগ তুলেছেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh says central officials dish out certificate for Bengal Panchayat work without verification) ৷

6. Petrol Diesel Price in Maharashtra: পেট্রল, ডিজেলের ভ্যাট কমিয়ে দামে রাশ, বড় পদক্ষেপ শিন্ডে সরকারের

পেট্রল ও ডিজেলের (Petrol Diesel Price in Maharashtra) উপর থেকে 'ভ্য়ালু অ্য়াডেড ট্যাক্স' (Value Added Tax) বা ভ্য়াট (VAT) কমানোর সিদ্ধান্ত নিল মহারাষ্ট্র সরকার (Maharashtra Government) ৷ ফলে জ্বালানির দামে (Petrol Diesel Price in Maharashtra) কিছু হলেও রাশ টানা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

7. Actress Played PM Indira Gandhi Role: লারা দত্ত থেকে সুচিত্রা... কঙ্গনা ছাড়াও যাঁরা অভিনয় করেছেন ইন্দিরার চরিত্রে

সম্প্রতি সামনে এসেছে কঙ্গনা রানাওয়াতের নতুন ছবি 'ইমারজেন্সি'-র টিজার ৷ এখানে অভিনেত্রীকে দেখা যাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে ৷ তবে তিনিই প্রথম অভিনেত্রী নন যিনি ইন্দিরার চরিত্রে অভিনয় করবেন... দেখে নিন তাঁর আগে এই তালিকায় নাম তুলেছেন কারা কারা?

8. TMC on Unparliamentary Words: সংসদে শব্দ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, জরুরি অবস্থার কালো দিন দেখছে তৃণমূল

সংসদের চৌহদ্দিতে শব্দ ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণকে জরুরি অবস্থার কালো দিন (Emergency like situation) হিসেবে দেখছে তৃণমূল (TMC on Unparliamentary Words)৷ একযোগে এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কুণাল ঘোষ ও জয়প্রকাশ মজুমদার ৷

9. Pan Coronavirus Vaccine: একটিমাত্র টিকাতেই কুপোকাৎ হবে করোনার সমস্ত ভ্যারিয়েন্ট, চলছে গবেষণা

করোনা ভাইরাসের (Pan Coronavirus Vaccine) সবক'টি ভ্যারিয়েন্টকে রোখার জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট টিকা (Pan Coronavirus Vaccine) তৈরির কাজ চলছে ৷ কলকাতায় এসে একথা জানালেন পুণের (Pune) 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি' (National Institute of Virology)-এর ডিরেক্টর ড. প্রিয়া আব্রাহাম (Dr. Priya Abraham) ৷

10. Temjen Imna: 'দিল্লির লোকেরা রটিয়েছিল নাগারা নাকি মানুষ খায়', টুইট নাগা মন্ত্রী ইমনা'র

দেশের রাজধানীর সঙ্গে উত্তর-পূর্বের এই ছোট্ট রাজ্যটির পার্থক্য কয়েক যোজন ৷ এখানকার মানুষ সম্পর্কেও দিল্লিবাসীর চিন্তাভাবনা অদ্ভুত ! সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে টুইট করলেন নাগা মন্ত্রী তেমজেন ইমনা অলং (Naga Minister on Human Eating) ৷