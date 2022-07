পাতিয়ালা, 14 জুলাই: 19 বছরের পুরনো মামলায় দু'বছরের জেল হল পঞ্জাবি গায়ক দালের মেহেন্দির ৷ 2003 সালে তাঁর বিরুদ্ধে মানবপাচারের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে (Daler Mehndi sent to jail for two years) ৷ মোট 31টি মামলায় অভিযুক্ত হন দালের এবং তাঁর ভাই সামশের সিং ৷ সেই মানবপাচার কাণ্ডের একটি মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হন দুই ভাই ৷

এরপর কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জামিনের আবেদন করেন একসময়ের এই জনপ্রিয় গায়ক ৷ তবে পাতিয়ালার একটি আদালত বৃহস্পতিবার সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ ফলে আপাতত জেলই তাঁর ঠিকানা ৷ জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই গায়ককে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ৷

নয়ের দশকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন দালের ৷ গায়ক হিসেবে দেশবাসীর মনে স্বতন্ত্র জায়গাও করে নেন তিনি ৷ তাঁর একাধিক গান জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছয় ৷ তবে 2003 সালে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠে মানবপাচারের অভিযোগ ৷ এরপর থেকেই তাঁর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়তে থাকে ৷ দালেরের আরেক ভাই তথা গায়ক মিকা সিং-ও তাঁর আচরণের জন্য অতীতে সমালোচিত হয়েছেন ৷

নিজের শোয়ের জন্য বিদেশে যেতেন দালের ৷ সেরকমই 1998-99 সালে আমেরিকায় শো করতে যান ৷ তখনই বিপুল টাকার বিনিময়ে 10 জনকে পাচার করায় অভিযুক্ত হন ৷ সেই মামলাতেই জেল হল তাঁর ৷