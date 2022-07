কোহিমা, 14 জুলাই: আগেও তিনি 'ছোট্ট ছোট্ট চোখ' মন্তব্যকে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছিলেন ৷ এবার নাগাল্যান্ডের মানুষদের নিয়ে ভুল ধারণা শোধরাতে টুইট করলেন নাগাল্যান্ডের মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি তেমজেন ইমনা অলং (Temjen Imna Along) ৷ তিনি একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছেন তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে (Naga Minister Temjen Imna Along says Delhi clueless about Nagaland) ৷

সেখানে তাঁর প্রথমবার দিল্লি আসা এবং সেখানে নাগাল্যান্ড সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনা বলেছেন ৷ তিনি বলেন, "1999 সালে আমি প্রথমবার দিল্লি এসেছিলাম ৷ পুরনো দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে যখন নামলাম, সেখানে দেখলাম নাগাল্যান্ড প্রদেশের থেকেও বেশি মানুষ ৷ আমি তো ওখানেই চমকে গেলাম ৷ আর ওখানকার মানুষ জিজ্ঞাসা করছে 'নাগাল্যান্ড কোথায় ?' ওখানে যেতে গেলে ভিসা লাগবে নাকি ? আর কিছু লোক তো এও রটিয়ে দিয়েছিল যে, নাগাল্যান্ডের মানুষেরা মানুষ খায়, আরও কী কী সব খায় ৷"

এরপর তিনি নিজের শরীর নিয়ে মজা করে বলেন, "আমায় দেখে তো আরও বেশি সন্দেহ হচ্ছিল ৷" দেশের রাজধানীর সঙ্গে উত্তর-পূর্বের এই ছোট্ট রাজ্যটির পার্থক্য বোঝাতে তিন বলেন, "দেখতে আলাদা, খাওয়াদাওয়াও আলাদা ৷ চিন্তাভাবনা আলাদা ৷ এই ভাবেই আমরা 50-60 সাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছি ৷"

আরও পড়ুন: সামনের বছরই জনসংখ্যায় চিনকে ছাপিয়ে যাবে ভারত, জানাল রাষ্ট্রসংঘ

রবিবার সকালে তিনি আরেকটি টুইট করে কার্যত ঝড় তুলেছিলেন নেটপাড়ায় ৷ অনেকেই গুগলে তাঁর নাম দিয়ে তাঁর স্ত্রীর খোঁজ করে ৷ তিনি গুগলে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজা সবচেয়ে চর্চিত প্রশ্নটির স্ক্রিনশট পোস্ট করেন ৷ তাতে লেখা 'তেমজেন ইমনা এলং ওয়াইফ' ৷ এতে ক্যাপশন দিয়ে তিনি লেখেন "আয়লে, @গুগল সার্চ আমায় উৎসাহিত করছে ৷ আমি যে এখনও তাঁর খোঁজে আছি !"

11 জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে ৷ এদিন নাগা মন্ত্রী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে টুইটার ব্যবহারকারীদেরও তাঁর মতোই 'সিঙ্গল' থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ৷