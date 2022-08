নয়াদিল্লি, 25 অগস্ট: দোষীদের মুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলল খোদ সুপ্রিম কোর্ট ৷ বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দিয়েছে গুজরাত সরকার ৷ সরকারের এই নীতিকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হয় ৷ বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে সর্বোচ্চ আদালত জানায়, গুজরাতের নীতি অনুযায়ী দোষীরা মুক্তি পেতে পারে কি ? তাদের মুক্তি দেওয়া নিয়ে কী ভাবনাচিন্তা করেছে গুজরাত সরকার ৷ এই মামলায় 11 জন দোষীকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এই মর্মে গুজরাত সরকারের মতামত জানতে চেয়ে একটি নোটিস পাঠানো হয়েছে ৷ দু' সপ্তাহ পর এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা (Supreme Court issues notice to the Gujarat government seeking response over 11 convicts remission) ৷

