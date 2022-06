নয়াদিল্লি, 24 জুন : আবেদন খারিজ করল সর্বোচ্চ আদালত ৷ গুজরাত সংঘর্ষে নিহত কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি স্ত্রী জাকিয়া জাফরি (Zakia Jafri, widow of former Congress MP Ehsan Jafri) সিট-এর তদন্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ বিশেষ তদন্তকারী দল গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ 64 জনকে ক্লিন চিট দেয় ৷ আর এই তদন্ত মেনে নিতে পারেননি মৃত কংগ্রেস সাংসদের স্ত্রী ৷ শুক্রবার তাঁর এই চ্যালেঞ্জের পিটিশন নাকচ করল বিচারপতি এ এম খানউইলকারের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ (Supreme Court on Friday dismissed the plea filed by Zakia Jafri, widow of former Congress MP Ehsan Jafri) ৷

2002-এ গুজরাতের আমেদাবাদে গুলবার্গ সোসাইটি হত্যাকাণ্ডে (Gulberg Society in Ahmedabad) 68 জন প্রাণ হারান ৷ তার মধ্যে অন্যতম কংগ্রেস নেতা-সাংসদ এহসান জাফরি ৷ তার আগের দিনই গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসে (Godhra killing) আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এতে 59 জন মারা যান ৷ এরপরই রাজ্যজুড়ে সংঘর্ষ শুরু হয় ৷

আরও পড়ুন : 'গুজরাতই আমায় আজকের আমি বানিয়েছে', রাজকোটে বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

এই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা (Special Investigation Team) নরেন্দ্র মোদি এবং অন্যদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগে ক্লিন চিট দেয় ৷ আর সিট-এর এই তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হন মৃত কংগ্রেস নেতার স্ত্রী জাকিয়া জাফরি ৷ গুজরাট হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন ৷ আজ গুজরাত হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট ৷ আদালত জানায়, জাফরির আবেদনের কোনও যথার্থতা নেই ৷

এর আগে জাকিয়া জাফরির পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে জানিয়েছিলেন, এই ঘটনার সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জড়িত থাকা নিয়ে কোনও তর্কে যাচ্ছেন না তাঁর মক্কেল ৷ তবে সিট এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেক বড় একটি ষড়যন্ত্রের যথাযথ তদন্ত করেনি, সেটাই দাবি জাকিয়া জাফরির ৷ সিট জাফরির আবেদনের বিরোধিতা করে জানায়, জাকিয়া জাফরির এই অভিযোগের পিছনে আসলে সমাজকর্মী তিস্তা শেতলওয়ার রয়েছেন ৷ 'অনেক বড় ষড়যন্ত্র' তদন্তের দাবি বিদ্বেষমূলক ৷