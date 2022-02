1. International Mother Language Day 2022 : আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...

1999 সালে ইউনেস্কোর ঘোষণার পরে ভাষা দিবস হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক ৷ নিজের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা ৷ যার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে নিজের সত্ত্বা টিকিয়ে রাখা, অধিকার বুঝে নেওয়ার মত আপাত ভারী বোধ, শব্দবন্ধনীও (International Mother Language Day) ৷

2. Firhad on Anish Khan Death : সুকান্ত মজমুদার সিবিআই তদন্ত করানোর কে ? আমতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ফিরহাদের

আমতার ঘটনায় সিবিআই’কে দিয়ে তদন্ত করানোর অধিকার সুকান্ত মজুমদারকে কে দিয়েছেন ? তাঁকে কি প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (Who Gives Administrative Power to Sukanta Majumder to Decide on CBI Investigation) ? ইসলামপুরে পৌরভোটের প্রচারে গিয়ে সুকান্ত মজুমদারের অধিকার নিয়ে এই প্রশ্নই তুললেন তৃণমূলের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Questions About Rights of Sukanta Majumder) ৷ সেই সঙ্গে আশ্বাস দিলেন, আমতায় ছাত্রনেতার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অপরাধীরা কেউ ছাড়া পাবেন না বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷

3. Prabhas treats Big B with food : 'বিগ ব'কে বাড়ির খাবার দিয়ে অভ্যর্থনা প্রভাসের

বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে অমিতাভকে অভ্যর্থনা জানালেন প্রভাস (Prabhas and Amitabh start Shooting For Project K) ৷ টুইটে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 'বিগ বি'র ৷

4. HC On Anish Khan Death : আনিশ খান হত্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ আইনজীবীর

ছাত্রনেতা আনিশ খানের মৃত্যুতে আদালতের দ্বারস্থ এক আইনজীবী ৷ দুপুর 2টোয় শুনানির নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজশেখর মান্থার (HC On Anish Khan Death)।

5. Arjun Singh Warns Tmc : ভোট লুঠ হলে ইভিএম ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারি অর্জুনের

ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে পৌরভোট লুট হয় তাহলে কিন্তু মানুষ চুপ করে থাকবে না ৷ ইভিএম মেশিন ভাঙচুর করা হবে । প্রিসাইডিং অফিসার তার জন্য দায়ী থাকবে, প্রচারে নেমে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন অর্জুন সিং (Arjun Singh Warns Tmc)৷

6. Bengal Civic Polls 2022: পুষ্পার গানে ভোট প্রচার বামফ্রন্টের

এবার প্যারোডি গানের মধ্যে দিয়ে পৌরসভা ভোটে ভোটারদের মন জয়ের উদ্যোগ নিল বামফ্রন্ট (Bengal Civic Polls 2022)। বালুরঘাট পৌরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন প্যারোডি সং রিলিজ করল বালুরঘাট শহর বামফ্রন্ট কমিটি।

7. Gun Shoot At Raniganj: ফিল্মি কায়দায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ডাকাতদের

রানিগঞ্জের রামবাগানে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ঢোকে একদল ডাকাত। এই ঘটনা জানতে পেরেই এক প্রতিবেশী পুলিশকে ফোন করে (robbers shot at the police in a filmy manner at raniganj)। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী এসে ওই এলাকা ঘিরে নেয়। রীতিমতো গুলি চালাতে চালাতে ডাকাত এলাকা ছেড়ে পালাতে থাকে। ডাকাত ও পুলিশের গুলির লড়াইয়ে তিন জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পুলিশ 3 ডাকাতকে ধরতে সক্ষম হয় । আরও কয়েকজন বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে । ইতিমধ্যেই শিল্পাঞ্চল জুড়ে নাকা তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

8. Indian Embassy In Ukraine Advises : ক্রমেই ঘোরাল হচ্ছে পরিস্থিতি, ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার নির্দেশ দূতাবাসের

পড়ুয়া এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দূতাবাস আধিকারিকদেরও দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার ৷ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে বাড়তি সেনা মোতায়েন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US has already sent extra troops to support its allies in West Europe) ৷

9. IND vs WI Third T20 : টি-20 সিরিজেও ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করল ভারত

ভারত সফরে ওয়ান-ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজেও চুনকাম হল ক্যারিবিয়ানরা ৷ রবিবাসরীয় ইডেনে ভারত জিতল 17 রানে (India beat WI by 17 runs in third T20I) ৷

10. Art exhibition of Anuradha : কাছের বন্ধুর চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনে টলি কুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

কাছের বন্ধু অনুরাধা চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র প্রদর্শনীতে হাজির হলেন টলি কুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । 'ক্যালকাটা লাইফস্কেপ' শিরোনামের এই প্রদর্শনীটির এদিন উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী (rituparna sengupta inaugurates the exhibition of paintings by anuradha chatterjee)। তিনি জানান, এত দু:সংবাদের মধ্য দিয়েও জীবন এগিয়ে চলে, তার মধ্য়েই তাঁর কাছের বন্ধু যেভাবে হাতে রং তুলি তুলে নিয়েছেন, তা দেখে তাঁর ভাল লাগছে ৷ প্রত্যেক ছবির মধ্য়েই একটা সুন্দর গল্প বলেছেন শিল্পী অভিনেত্রীর আশা সকলেই ছবিগুলি উপভোগ করবেন ৷