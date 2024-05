অক্ষয়-ফারহান থেকে পরেশ রাওয়াল, গণতন্ত্রের মহোৎসবে সামিল বলি তারকারা - Lok Sabha Election 2024

ETV Bharat / entertainment

অক্ষয়-ফারহান থেকে পরেশ রাওয়াল, গণতন্ত্রের মহোৎসবে সামিল বলি তারকারা - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 20, 2024, 9:31 AM IST | Updated : May 20, 2024, 11:27 AM IST

তারকাদের ভোট ( এক্স )

গণতন্ত্রের মহোৎসবে সামিল বলি তারকা (ইটিভি ভারত) মুম্বই, 20 মে: দেশজুড়ে 1টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ 7 টি রাজ্যে চলছে ভোটগ্রহণ ৷ আজ, সোমবার নির্বাচনের 49 টি আসনে চলছে ভোট ৷ সকাল 7 টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটভুটি ৷ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই ভোট দিতে শুরু করেছেন ভোটাররা ৷ গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন বলিউডের একঝাঁক তারকা ৷ সোমবার ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হতেই মুম্বইয়ের বুথে গিয়ে ভোট দিলেন বলি তারকা অক্ষয় কুমার ৷ বুথ থেকে বেরিয়ে বলিউডের 'রাওডি' অভিনেতা বলেন, "আমি চাই আমার ভারত উন্নত ও শক্তিশালী হোক । সেটা মাথায় রেখেই ভোট দিয়েছি । দেশের উন্নয়নের জন্য যা সঠিক, সেই কথা ভেবে বাকিদের ভোট দেওয়া উচিৎ ৷" সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন শিল্পপতি অনিল অম্বানিও ৷ সোমবার পঞ্চম দফার নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের 13টি কেন্দ্রে চলছে ভোটগ্রহণ পর্ব ৷ মোট 264 প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারন করবেন 2 কোটি 46 লক্ষেরও বেশি ভোটার ৷ বোন জোয়া আখতারকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন বলি তারকা ফারহান আখতার ৷ সাতসকালে ভোট দিলেন বলি তারকা রাজকুমার রাও ৷ বুথের বাইরে বেরিয়ে বলেন, "এটা আমাদের দেশের প্রতি একটি বড় দায়িত্ব ৷ আমাদের সকলের ভোট দেওয়া উচিৎ । আমরা যদি ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারি তাহলে এটাই সবচেয়ে বড় কাজ । আমি খুব খুশি, নির্বাচন কমিশন আমাকে জাতীয় আইকন হিসেবে বেছে নিয়েছে ৷ সকলের কাছে আমার আবেদন, দয়া করে বেরিয়ে আসুন এবং আপনার ভোট দিন... " ভোট দিলেন শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবি কাপুর ৷ ভোট দিতে দেখা গেল অভিনেত্রী সানায়া মালহোত্রা ৷ ভোট দিলেন অভিনেতা পরেশ রাওয়াল ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে বললেন, "যারা ভোট দেবেন না তাদের জন্য কর বৃদ্ধি বা অন্য কোনও শাস্তির মতো কিছু বিধান থাকা উচিৎ ।" ভোট দিলেন অভিনেতা শাহিদ কাপুর ৷ পরনে সাদা শার্ট, চোখে কালো রোদচশমা পরে সেই ছবি শেয়ার করেন অভিনেতা ৷ ভোট দিলেন বলি তারকার আমির খানের ছেলে ইরা খান এবং জুনেইদ খান ৷ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে দেখা গেল শিব সেনা নেতা তথা বলি তারকা গোবিন্দা ৷ সকাল থেকে কার্যত জমে উঠেছে বাণিজ্যনগরীর ভোটাভুটি ৷ রবিবার ভোট শুরুর একদিন আগে দেশবাসীকে ভোটে উৎসাহিত করার জন্য এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন 'বিগ-বি' অমিতাভ বচ্চন ৷ ভোট দিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ধরমেন্দ্র ৷ অন্যদিকে, মেয়ে এশা দেওলকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনী ৷ বিজেপির জয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হেমা বলেন, "বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিতে আসছেন । আমাদের 400 পেরিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে ৷"

