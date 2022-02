.

Firhad on Anish Khan Death : সুকান্ত মজমুদার সিবিআই তদন্ত করানোর কে ? আমতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন ফিরহাদের Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

আমতার ঘটনায় সিবিআই’কে দিয়ে তদন্ত করানোর অধিকার সুকান্ত মজুমদারকে কে দিয়েছেন ? তাঁকে কি প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (Who Gives Administrative Power to Sukanta Majumder to Decide on CBI Investigation) ? ইসলামপুরে পৌরভোটের প্রচারে গিয়ে সুকান্ত মজুমদারের অধিকার নিয়ে এই প্রশ্নই তুললেন তৃণমূলের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Questions About Rights of Sukanta Majumder) ৷ সেই সঙ্গে আশ্বাস দিলেন, আমতায় ছাত্রনেতার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অপরাধীরা কেউ ছাড়া পাবেন না বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে আমতায় 4 জন পুলিশের পরিচয় দিয়ে ছাত্রনেতা আনিস খানের বাড়ি গিয়েছিল ৷ সেখানেই তাঁকে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় গতকাল সুকান্ত মজুমদার বলেছিলেন, যাতে সিবিআই তদন্ত হয় তার জন্য তিনি সহায়তা করবেন ৷