কিয়েভ, 20 ফেব্রুয়ারি : বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে অবিলম্বে ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার পরামর্শ দিল সেদেশের ভারতীয় দূতাবাস ৷ দেশে ফিরতে না পারলেও ইউক্রেনে বসবাসকারী ভারতীয়দের সাময়িকভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ ক্রমেই ঘোরাল হচ্ছে পরিস্থিতি ৷ রাশিয়ার ইউক্রেনে আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ছে বৈ কমছে না ৷ আর তা আঁচ করতে পেরেই এই পরামর্শ ভারতীয় দূতাবাসের ৷

এক বিবৃতিতে ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "ইউক্রেনের পরিস্থিতি উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তা বাড়াচ্ছে ক্রমশ ৷ তাই যে সকল ভারতীয় পড়ুয়া এবং নাগরিকদের এদেশে থাকা জরুরি নয়, তারা সাময়িকভাবে ইউক্রেন ছাড়ুক (Indian embassy in Ukraine advises Indians to leave if stay not essential) ৷" জরুরি ভিত্তিতে তাদের বিমান পরিষেবা পেতেও কোনও অসুবিধা হবে না বলে জানিয়েছে সেদেশের ভারতীয় দূতাবাস ৷

বিমানের নিয়মিত আপডেট পেতে পড়ুয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ এবং টুইটারে চোখ রাখতে বলা হয়েছে ৷ 2020 সরকারি তথ্য অনুযায়ী ইউক্রেনে প্রায় 18 হাজার ভারতীয় পড়ুয়ার বাস ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, পড়ুয়া এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে দূতাবাস আধিকারিকদেরও দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে ভারত সরকার ৷

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে বাড়তি সেনা মোতায়েন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (US has already sent extra troops to support its allies in West Europe) ৷ এদিকে প্রায় অর্ধেক রুশ সেনা স্থলপথের পাশাপাশি জলপথেও ইউক্রেনকে ঘিরে রাখায় রাশিয়া-ইউক্রেন সীমান্তে যুদ্ধের গনগনে আঁচ ৷