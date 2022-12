1. লালন শেখ মৃত্যুর তদন্তে সিআইডি, নির্দেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের

লালন শেখের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তার তদন্তে সিআইডির উপরই ভরসা রাখল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CID investigation over Lalan Sheikh Death) ৷ আজ সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার শুনানি আছে ৷

2. শাহকে পাঠানো তালিকায় ‘নারদা মামলা’ আছে তো ? শুভেন্দুকে প্রশ্ন কুণালের

রাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সব মামলার ফাইল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র কাছে পাঠিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ যা নিয়ে শুভেন্দুকে একহাত নিলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh Criticises Suvendu Adhikari Over Case Files Sent to Amit Shah) ৷ নারদা মামলা সেই তালিকায় আছে কিনা সেই প্রশ্ন করেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ৷

3. কঠোরতম শীতের মরশুম 'চিল্লা-ই-কালান' শুরু হল কাশ্মীরে

কঠোরতম শীতের মরশুম 'চিল্লা-ই-কালান' (Chilla-i-Kalan) শুরু হল জম্মু ও কাশ্মীরে (Kashmir Harshest Winter Begins)৷ বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে গিয়েছে (Jammu and Kashmir News)৷

4. আকাঙ্ক্ষা ছিল এক পুত্রসন্তানের, জন্ম নিল তিন !

রাজস্থানের (Rajasthan) দুঙ্গরপুর (Dungarpur) জেলায় একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম দিলেন এক মহিলা (Woman Gave Birth Triplets) ৷ তিনটিই পুত্রসন্তান ৷

5. মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্রে খুলি উদ্ধারের তদন্তে স্নিফার ডগ-বম্ব স্কোয়াড

মঙ্গলবার মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় মানুষের মাথার খুলি উদ্ধার হয় (Malda Skull Recovery) ৷ বুধবার তদন্তে স্নিফার ডগ নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ৷ এছাড়া বম্ব স্কোয়াডও (Bomb Squad) এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে ৷

6. দলের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতাদের আবাস যোজনায় ঘর না নেওয়ার আবেদন কোচবিহার তৃণমূলের

আবাস যোজনা (Awas Yojana Controversy) নিয়ে বিতর্ক মেটাতে এ বার তৎপর হল কোচবিহার তৃণমূল (Cooch Behar TMC)৷ দলের পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতাদের আবাস যোজনায় ঘর না নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন জেলা তৃণমূল সভাপতি (Cooch Behar News)৷

7. রাস্তায় ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে স্ত্রীকে খুন মানসিক ভারসাম্যহীনের

স্বামীর হাতে খুন মহিলা (Man allegedly Killed Wife) ৷ অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন বলে অনুমান পুলিশের ৷ খুন করার পর সে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে ৷

8. মধ্যপ্রদেশে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা কংগ্রেসের ? বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ আজই

11 বছর পর ফের মধ্যপ্রদেশের (Madhya Pradesh) শিবরাজ সিং চৌহানের (Shivraj Singh Chouhan) নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের (BJP Led Government) বিরুদ্ধে অনাস্থা (No Confidence Motion) আনছে বিরোধী কংগ্রেস (Congress) ৷

9. কাঁথিতে শুভেন্দুর প্রতিবাদ সভার দিনে চর্চায় ‘তৃতীয় ডেডলাইন’

আজ কাঁথির রেলমাঠে প্রতিবাদ সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তার আগে সেই সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি নেতৃত্ব (Suvendu Adhikari Contai Protest Rally Preparation) ৷

10. ভালোবেসেছিলেন দর্শকরা কিন্তু অপর্ণার 'শ্বেত পাথরের থালা' পছন্দ ছিল না লেখিকা বাণীর

ছোট পর্দায় 'সাহিত্যের সেরা সময়'-তে আসছে 'শ্বেত পাথরের থালা'। ঘোষণাপর্বে হাজির হয়ে বাণী বসু জানালেন প্রভাত রায়ের তৈরি শ্বেত পাথরের ছবিটি তাঁর তেমন পছন্দ ছিল না (Bani Basu on Shwet Patharer Thala ) ৷