1. Dilip Slams Becharam: জনভিত্তিহীন নেতারাই এমন বলেন, বেচারামকে কটাক্ষ দিলীপের

সোমবার সকালে কলকাতা থেকে দিল্লির পথে রওনা দেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh) ৷ তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিলেন ৷ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে (Trinamool Congress) নিশানা করলেন ৷

2. UP Crime Index: উত্তরপ্রদেশে প্রতিদিন গড়ে চার শিশু যৌন হেনস্তার শিকার, অপরাধ তালিকার শীর্ষে লখনউ

একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় আগেই বারবার নাম জড়়িয়েছে ৷ এরপর ফের খবরের শিরোনামে যোগী রাজ্য ৷ উত্তরপ্রদেশের 48টি জেলায় প্রতিদিন চারটি করে যৌন হেনস্থার মামলা নথিভুক্ত হয় । শিশু কর্মী নরেশ পারসের (Child activist Naresh Paras) করা একটি আরটিআই (Right to Information)-এর জবাবে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে ।

3. FIFA World Cup 2022: ঈশ্বরের খেয়াল ! কেরিয়ারের শেষলগ্নে প্রাপ্তির ঝুলি মিলিয়ে দিল দুই কিংবদন্তি'কে

লেজেন্ডস লাক ? নাকি এটাই কিংবদন্তি'দের প্রাপ্য ? কেরিয়ারের শেষ লগ্নে এসে ভাগ্যদেবতা কার্যত একসুতোয় গাঁথলেন সচিন-মেসি'কে (Leonel Messi Sachin Tendulkar stunning similarity in World Cup) ।

4. Youth Murdered in Siliguri: প্রণয়ঘটিত বিবাদের জেরে তিন ভাইয়ের হাতে খুন যুবক, গ্রেফতার অভিযুক্তরা

শিলিগুড়িতে দুই ভাইকে নিয়ে বন্ধুকে খুনের অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে । প্রেমঘটিত বিবাদের জেরে খুন বলে অনুমান (Youth Murdered in Siliguri) ৷ ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে শহরজুড়ে ৷ ঘটনার জেরে ভাংচুর করা হয় নার্সিংহোমে ।

5. Unrest in Paris: ফাইনালে হারের পর অশান্ত প্যারিস, সমর্থকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল পুলিশ

বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল প্যারিস (Unrest in Paris) ৷ উন্মত্ত সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি বেঁধে যায় (Tear Gas Against Fans on Champs Elysees in Paris) ৷ এর পর পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ (French Police Use Tear Gas Against Fans) ৷

6. Cooch Behar: কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও কল্যাণী পোদ্দারের বিরুদ্ধে চাকরির নামে টাকা তোলার অভিযোগ, লিফলেট রাস্তায়

কোচবিহার পৌরসভার (Cooch Behar Municipality) চেয়ারম্যান তৃণমূলের (Trinamool Congress) রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন কল্যাণী পোদ্দারের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷

7. Student Dies By Suicide: বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার পর আত্মঘাতী লেডি ব্রেবোর্নের ছাত্রী !

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখে ঘরে গিয়ে আত্মঘাতী লেডি ব্রেবোর্নের ছাত্রী (Lady Brabourne College Student)! আজ সকালে (Suicide in Kolkata) উদ্ধার হয়েছে 19 বছরের সেই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ (Student Dies By Suicide)৷

8. Kerala Doctors Save Kid: চিকিৎসকদের চেষ্টায় বাঁচল শিশু, পেট থেকে বের করা হল টিভির রিমোটের ব্যাটারি

খেলতে খেলতে টিভির রিমোটের ব্যাটারি গিলে ফেলেছিল 2 বছরের শিশু ৷ এন্ডোস্কোপি করে সেই ব্যাটারি বের করলেন চিকিৎসকরা (Kerala Doctors Save Kid) ৷

9. Clash Between Fan Groups: আর্জেন্তিনার ট্রফি জয়ের পর দুই সমর্থকগোষ্ঠীর বচসা, জলপাইগুড়িতে আহত 7

আর্জেন্তিনা বিশ্বকাপ জেতায় জলপাইগুড়িতে কলেজ ছাত্র ও স্থানীয় যুবকদের মধ্যে বচসা এবং মারামারি। আহত 7 (Clash between fan groups in Jalpaiguri) ৷

10. Taj Mahal House Tax: গত 102 বছরে প্রথম, তাজমহলের আবাসন কর জমা দিতে এএসআই-কে নোটিশ পৌরনিগমের

তাজমহলের আবাসন কর (Taj Mahal House Tax) জমা দেওয়ার জন্য এএসআই-কে নোটিশ (Notice to ASI for House Tax) পাঠিয়েছে আগ্রা পৌরনিগম (Agra Municipal Corporation)। গত 102 বছরে প্রথম এমন নোটিশ পেল এএসআই (Agra Municipal Corporation Notice to ASI)৷