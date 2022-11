1. India Knocked-out of WC: রোহিতদের 'বিরাট' হারে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে ইতি ভারতের

বাটলারদের বাধাটাই টপকাতে পারলেন না রোহিত, বিরাটরা । সেমিফাইনালে 10 উইকেটে হেরে ভারতের টুর্নামেন্ট জয়ের স্বপ্নে তালা পড়ল (India Knocked-out of WC) ।

2. Mamata Banerjee: ভোটার তালিকায় বাদ 12 হাজার ! আধিকারিকদের সজাগ থাকতে বললেন মমতা

বৃহস্পতিবার নদিয়ার (Nadia) রানাঘাটে (Ranaghat) প্রশাসনিক সভা (Administrative Meeting) থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন (Voter List Revision) করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ কী বললেন তিনি ?

3. Jadeja Thanks PM: স্ত্রীকে প্রার্থী করায় মোদি-শাহকে ধন্যবাদ জাদেজার

স্ত্রী রিভাবা জাদেজাকে (Rivaba Jadeja) গুজরাতের বিজেপি প্রার্থী (Gujarat BJP Candidate) করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে ধন্যবাদ (Ravindra Jadeja) জানালেন ক্রিকেটার রবীন্দ্র জাদেজা (Jadeja Thanks PM)৷

4. Kolkata Metro Railway: বিকল্প উপায়ে চলতি বছরেই প্রায় 16 কোটি টাকা আয় হল কলকাতা মেট্রোর

করোনা অতিমারী (Covid Pandemic) ও তার পরবর্তী সময়ে কলকাতা মেট্রো রেলের (Kolkata Metro Railway) আয় অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছিল ৷ যাত্রী সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিকল্প আয়ের রাস্তা তৈরি করেছিল মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷ সেখান থেকে চলতি বছরে প্রায় 16 কোটি টাকা আয় হয়েছে কলকাতা মেট্রোর ৷

5. Sukanta Majumdar: কলকাতা পুলিশকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা সুকান্তর !

বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীকে পুলিশের কামড় প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিজেপি-এর রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar) ৷ পুলিশ (এক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশ) এবং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলেন তিনি ৷

6. Kolkata Police Special Training: দেশে প্রথম, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের টেক্কা দিতে বিশেষ কৌশল শিখছে কলকাতা পুলিশ

রাজ্যে নানা আর্থিক দুর্নীতির (Financial fraud) তদন্তে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে টেক্কা দিতে এ বার বিশেষজ্ঞদের থেকে কৌশল শিখছে কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police Special Training)৷ দেশে এমন নজির এই প্রথম ৷

7. Lalu Prasad Yadav: বাবাকে সুস্থ করতে কিডনি দান করছেন লালু-কন্যা রোহিণী

সম্প্রতি চিকিৎসা করাতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ যাদব ৷ তাঁকে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা (Lalu Prasad kidney transplant)৷ মেয়ে রোহিণী আচার্য বাবাকে কিডনি দান করতে রাজি হয়েছেন (Rohini Acharya to donate kidney to father Lalu) ৷

8. Terminal 2 of Kempegowda Airport: বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে বাগানের আদলে নয়া টার্মিনাল, উদ্বোধনে​ প্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে চোখ ধাঁধানো দ্বিতীয় টার্মিনাল ৷ শুক্রবার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

9. Virat Kohli: প্রথম ব্যাটার হিসেবে 'বিরাট' মাইলস্টোন কোহলির

সেমিতে বিপদের মধ্যে অ্যাঙ্কর ইনিংস খেলে দলকে কেবল সাহারাই জোগালেন না, গড়ে ফেললেন এক অনন্য মাইলস্টোন ৷ প্রথম ব্যাটার হিসেবে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে চার হাজার রান করে ফেললেন বিরাট কোহলি (Virat Kohli becomes first batter to score 4000 T20I runs) ৷

10. Visva Bharati University: দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিশ্বভারতীতে

ফের অশান্ত বিশ্বভারতী ৷ দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনের রাস্তায় প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা (Visva-Bharati University)। স্থানীয় সুরশ্রী পল্লীর রাস্তায় প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ৷