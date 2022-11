1. CAA in Gujarat: গুজরাতে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান, ঘুরপথে সিএএ লাগুর সম্ভাবনা দেখছে বিরোধীরা

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের (Ministry of Home Affairs) তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যাতে স্পষ্ট বলা বয়েছে গুজরাতের দুই জেলা মেহসানা ও আনন্দে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে (Minorities From 3 countries living in two Gujarat districts to get citizenship)।

2. Sovan Chatterjee: পোস্তা ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার দায় এই সরকারের নয়, গুজরাত বিপর্যয় প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের পাশে শোভন

নারদা মামলায় (Narada Case) ইডির করা কেসে মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দেন ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মদন মিত্র (Firhad Hakim,Sovan Chatterjee Madan Mitra appears in court in Narada Case) ।

3. Abhishek Banerjee: সরকার পতনের হুমকির জবাব দিতে ডিসেম্বরেই শুভেন্দুর গড়ে যাচ্ছেন অভিষেক

আজ থেকে পঞ্চায়েত ভোটের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস (Trinamool Congress) ৷ আগামী মাসে ময়দানে নামছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

4. Mamata-Stalin Meet: চেন্নাই সফরে মুখ্যমন্ত্রী, মমতা-স্তালিন সাক্ষাৎ ঘিরে বাড়ছে জল্পনা

আগামিকাল চেন্নাই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকারি আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে তিনি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিনের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ দেশের দু'প্রান্তের বিজেপি বিরোধী দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে কী কথা হবে (BJP Opposition TMC and DMK) ?

5. Alcoholic Monkey: দোকান খুললেই কেড়ে নিচ্ছে মদ, সুরাপ্রেমী বাঁদরে অতিষ্ঠ রায়বরেলির ব্যবসায়ীরা

উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি জেলায় সুরাপ্রেমী বাঁদরের(Alcoholic Monkey)উপদ্রবে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা ৷ নেশার চোটে দোকানে ঢুকে মদ খেয়ে নিচ্ছে এই বাঁদর ৷ এমনকি যারা এই দোকান থেকে মদ কিনছেন, তাদের কাছ থেকে বোতল ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে সে (Alcoholic Monkey in Rae Bareli Troubles Liquor Venders) ৷

6. TET Case: কেন টেট-এ আবেদন করতে দেওয়া হচ্ছে না, হাইকোর্টে মামলা চাকরিপ্রার্থীদের

এনসিটিইর বক্তব্যের পরও কেন 2010 সালের আগে গ্র‍্যাজুয়েশন শেষ করা 50%-এর কম নম্বর পাওয়া চাকরিপ্রার্থীদের টেট-এ (TET Case) আবেদন করতে দেওয়া হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা দায়ের করলেন চাকরিপ্রার্থীরা (Jobseekers not allowed to apply for TET)৷

7. MP Dev Adhikari: হিরণের খোঁচা খেয়ে মালদ্বীপ থেকে ঘাটালে সাংসদ দেব ! কটাক্ষ বিজেপি'র

9 মাস পর আজ ঘাটালের সাংসদ দেব আসছেন নিজের লোকসভা কেন্দ্রে ৷ তাঁর আসা নিয়ে বিতর্কিত পোস্টার ছড়াল বিজেপি ৷ এর আগে বিজেপি বিধায়ক হিরণ তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন (BJP slams MP Dev) ৷

8. Suvendu Accuses SEC: সরকারের তাঁবেদারি করে পঞ্চায়েতে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিতে চাইছে কমিশন, অভিযোগ শুভেন্দুর

সরকারের তাঁবেদারি করে পঞ্চায়েত (Panchayat Polls) নির্বাচনে তৃণমূলকে জিতিয়ে দিতে চাইছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (Suvendu Accuses SEC)৷ এমনই অভিযোগ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)৷

9. Naihati Clash: নৈহাটি-কাণ্ডে পুলিশের জালে আরও এক অভিযুক্ত

নৈহাটিকাণ্ডে (Naihati Clash) পুলিশ গ্রেফতার করল আরও এক অভিযুক্তকে । ঘুমন্ত অবস্থায় আমডাঙার গ্রামের বাড়ি থেকে মূল অভিযুক্তের শাগরেদকে পাকড়াও করল বিশেষ তদন্তকারী দল । তদন্ত প্রক্রিয়া গুটিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ব‍্যারাকপুর কমিশনারেট (Barrackpore Police Commissionerate) ।

10. Suvendu Adhikari: 'চোর চোর চোরটা...' স্লোগানের পালটা দিলেন শুভেন্দু

দুর্গাপুরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ঢুকতেই স্লোগান উঠল চোর চোর চোরটা... ৷ যার পালটা দিলেন শুভেন্দু ৷ মালিককে হারাতে কর্মচারীরা ভয় পায় না বলে দুর্গাপুর জানান বিরোধী দলনেতা ৷ আক্রমণ করলেন শুভেন্দু (Opposition Leader) ৷ সোমবার সন্ধ্যায় এসবি মোড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর মঞ্চ থেকে দুর্গাপুরে (Durgapur) পৌরসভা ভোট নিয়ে শাসক দলকে (TMC) নিশানা করেন তিনি ।