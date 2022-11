কলকাতা, 1 নভেম্বর: কলকাতা, 1 নভেম্বর: ইঙ্গিতটা আগেই মিলেছিল ৷ রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল ফের তৃণমূলে ফেরার পথ করছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ সম্প্রতি ভাইফোঁটার দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে ফোঁটা নিতে গিয়েছিলেন শোভন ৷ তাতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় ৷ এবার প্রকাশ্যে তৃণমূল সরকারের পাশে দাঁড়ালেন একদা মমতার ছায়াসঙ্গী বলে পরিচিত শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার, গুজরাতের সেতু বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ টেনে পোস্তা সেতুর কথা তোলেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন (Sovan Chatterjee defends TMC Govt on Posta Bridge issue) ৷ বলেন, "পোস্তা ব্রিজ বিপর্যয়ের দায় তৃণমূল সরকারের নয় ৷ সেই দায় কোনওভাবেই এই সরকারের উপর বর্তায় না ৷ ব্রিজের বরাত দেওয়া ও কাজ শুরু হয়েছিল তৃণমূল সরকারের আগেই ৷ তাই সেই প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম হয়েছিল তার দায় আগের সরকারের ৷ তৃণমূল শুধু ইনহেরিট করেছে ৷" পোস্তা ব্রিজ নিয়ে তৃণমূল সরকারকে দোষ দেওয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷

উল্লেখ্য, নারদা মামলায় মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মদন মিত্র । সেখান থেকে বেরিয়ে এদিন মুখ খোলেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ৷ উল্লেখ্য, নারদা মামলায় (Narada Case) সিবিআইয়ের কেসে হাইকোর্ট থেকে তৃণমূল নেতারা জামিন পেলেও ইডি আলাদা চার্জশিট জমা দিয়েছে এই মামলায় ৷ ব্যাঙ্কশাল আদালতে দীর্ঘদিন এই মামলার শুনানির পর তৃণমূল নেতারা জামিন পেলেও রুটিন কিছু আইনি কাজ এখনও বকেয়া রয়েছে । সেই কারণেই হাজিরা দিতে হচ্ছে এই নেতাদের ।

এদিন নগর দায়রা আদালতে হাজিরা দিতে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এসেছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও (Sovan Chatterjee appears in court in Narada Case) ৷ শোভন চট্টোপাধ্যায় জানান, রুটিন হাজিরা ৷ যখনই শুনানির দিন ঠিক হয় তিনি হাজিরা দিতে আসেন ৷ বৈশাখীকে সঙ্গে নিয়ে আসাটাও স্বাভাবিক বলেই জানিয়েছেন তিনি ৷ অন্যদিকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,"এই ধরনের মামলা যাতে দীর্ঘায়িত না হয়, দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন ৷ সকলেই মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, যেটা কাম্য নয় ।"

আগামী 28 ফেব্রুয়ারি ফের তাঁদের আদালতে হাজিরা দিতে হবে ৷ জানা গিয়েছে, এই মামলায় 6 এবং 7 জানুয়ারি আদালতে আরও বেশকিছু নথি পেশ করবে ইডি (Firhad Hakim and Madan Mitra appears in court in Narada Case) ।