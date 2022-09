1. Kabul Suicide Bombing: কাবুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণের বলি কমপক্ষে 100 শিশু

কাবুলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারাল কমপক্ষে 100 শিশু ৷ বিবিসি-র রিপোর্ট অনুযায়ী আফগানিস্তানের রাজধানী শহরের পশ্চিমে কাজ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিন আত্মঘাতী বিস্ফোরণটি ঘটে (At least 100 children killed in a suicide bombing in Kabul) ৷

2. JU Convocation: 2 বছর পর ফের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন, হবে না ‘সাম্মানিক’ অনুষ্ঠান

করোনার প্রভাব কাটিয়ে উঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরছে বার্ষিক সমাবর্তন (Jadavpur University Convocation) অনুষ্ঠান ৷ আগামী ডিসেম্বর মাসে সমাবর্তনের অনুষ্ঠান হবে ৷ তবে, 2019 সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর, এ বছর আর সাম্মানিক সমাবর্তনের আয়োজনই করছে না কর্তৃপক্ষ ৷

3. Narendra Modi: অ্যাম্বুলেন্সকে জায়গা দিতে কনভয় দাঁড় করালেন মোদি

সামনে চলে এসেছিল অ্যাম্বুলেন্স ৷ ঠিক সেই সময়েই গান্ধিনগরের ওই রাস্তায় ছিল প্রধানমন্ত্রীর (Narendra Modi) কনভয় ৷ তা দেখতে পেয়েই কনভয় দাঁড় করিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটিকে জায়গা ছেড়ে দেন নরেন্দ্র মোদি (PM Modi stops his convoy) ৷

4. Upper Primary Recruitment: ইন্টারভিউয়ের তালিকায় গরমিল, নতুন করে 1 হাজার 585 জনকে ইন্টারভিউয়ে ডাকার নির্দেশ হাইকোর্টের

উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের (Upper Primary Recruitment) তালিকায় ধরা পড়ল বিস্তর গলদ ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে বাদ গেল 233 জনের নাম ৷ নতুন তালিকা তৈরির নির্দেশ আদালতের ৷ ইন্টারভিউয়ে ডাকতে হবে আরও 1 হাজার 585 জনকে ৷

5. Bikash Mishra: কয়লাপাচার কাণ্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন বিকাশ মিশ্র

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে । 5 লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন কয়লাপাচার কাণ্ডে অন্যতম মূল চক্রী বিকাশ মিশ্র (Bikash Mishra got Conditional Bail) ।

6. Suvendu Adhikari Letter: কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করছে রাজ্য ! নির্মলাকে চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু

হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিলেন ৷ এবার সেই মতোই পদক্ষেপ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷ রাজ্য সরকারের (West Bengal Government) বিরুদ্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে (Nirmala Sitharaman) চিঠি পাঠালেন তিনি (Suvendu Adhikari Letter) ৷

7. HC to Primary Jobseekers: প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অনুমতি হাইকোর্টের

দক্ষিণ 24 পরগনার প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরিপ্রার্থীরা (South 24 Parganas Primary Jobseekers) শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভ করতে পারবেন (HC to Primary Jobseekers) ৷ আজ এমনটাই রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta HC) ৷ তবে, আন্দোলনের জায়গা ঠিক করতে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

8. Durga Puja 2022: নেতা থেকে অভিনেতা, পুজো উদ্বোধনে মাতোয়ারা সকলে

নেতা থেকে অভিনেতা, দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মেতে উঠেছেন সকলেই ৷ মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্বোধনে দেখা গেল সাংসদ সুদীপ বন্দোপাধ্য়ায়কে । কাঁসারিপাড়া সার্বজনীনের পুজো উদ্বোধন করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । পুজোর উদ্বোধনে মালদায় গেলেন সয়ন্তিকা বন্দোপাধ্য়ায় ৷

9. Vande Bharat Express: গান্ধিনগর-মুম্বই রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করে ট্রেনে সওয়ার মোদি

উৎসবের আবহেই শুক্রবার গান্ধিনগর-মুম্বই (Gandhinagar-Mumbai) রুটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (Vande Bharat Express) ট্রেনের উদ্বোধন করলেন (Flags Off) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ গুজরাতের (Gujarat) গান্ধিনগর ক্যাপিট্যাল (Gandhinagar Capital) রেলস্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সকাল 10টা 30 মিনিটে ৷

10. Siraj Replaces Injured Bumrah: প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে বুমরার বদলি মহম্মদ সিরাজ

মহম্মদ শামি (Mohammed Shami) নন, বুমরার বদলি হিসাবে চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন মহম্মদ সিরাজ (Mohammed Siraj Repalces Injured Jasprit Bumrah) ৷ আজ বিসিসিআই এর জাতীয় নির্বাচক কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷