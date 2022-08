1. Khela Hobe New Edition চব্বিশেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে খেলা হবে স্লোগানকে অস্ত্র করছে তৃণমূল, নব সংস্করণ লিখলেন দেবাংশু

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। এই ভোট মিটলেই দেশে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন। দেশের মসনদ থেকে বিজেপিকে হটাতে তৃণমূল কংগ্রেসের অস্ত্র এবারও সেই খেলা হবে স্লোগানই ৷

2. Abhishek Slams Amit Shah অমিত শাহকে বাংলা মডেল থেকে শিক্ষা নিয়ে দিল্লিকে নিরাপদ করার পরামর্শ অভিষেকের

সম্প্রতি ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) একটি তথ্য সামনে এসেছে ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে অন্যতম নিরাপদ শহর কলকাতা আর অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় উপরের দিকে রয়েছে দিল্লি ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) আক্রমণ করলেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷

3. Village turns into YouTubers Hub নেশা ও পেশা ভিডিয়ো কনটেন্ট, মাও অধ্যুষিত এই গ্রাম এখন ইউটিউবার হাব

ছত্তিসগড়ে মাও অধ্যুষিত তুলসী গ্রাম এখন পরিণত হয়েছে ইউটিউবার হাবে (Village turns into YouTubers Hub)৷ ভিডিয়ো কনটেন্ট বানানোই নেশা ও পেশা গ্রামবাসীদের (Chhattisgarh village)৷

4. Coal Smuggling Case হাইকোর্টে স্বস্তি অভিষেক শ্যালিকার, কয়লাপাচার মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে কলকাতাতেই

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের আবেদনে মান্যতা দিল হাইকোর্ট । কয়লাপাচার কাণ্ডে তাঁকে কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ইডিকে ৷ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য (calcutta high court orders ed to interrogate sister in law of Abhishek Banerjee in kolkata) ৷

5. Anupam Hazra বিজেপি জিতলে সরকার গড়ে, হারলেও সরকার গড়ে, বিস্ফোরক অনুপম

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Scam) তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (TMC Leader Abhishek Banerjee) নোটিস পাঠিয়েছে ইডি (ED) ৷ মঙ্গলবার এই নিয়ে ফেসবুক লাইভ করেন বিজেপির জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা (BJP Leader Anupam Hazra) ৷ সেখানেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি ৷

6. Delhi HC on Consensual Sex সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে প্যান ও আধার যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই, পর্যবেক্ষণ দিল্লি হাইকোর্টের

নাবালিকা সঙ্গিনীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল এক ব্যক্তির ৷ তাঁর জামিনের মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের (Delhi High Court) পর্যবেক্ষণ, সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে প্যান (Pan Card) ও আধার (Aadhar Card) যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই ৷ পরে ওই ব্যক্তিকে জামিনও দিয়েছে আদালত ৷

7. Ganesh Chaturthi Special Recipe বিঘ্নহর্তার নৈবেদ্যে রাখুন ঘরোয়া মোদক, রইল রেসিপি

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে ইটিভি ভারত নিয়ে এসেছে বিভিন্ন রেসিপি(Ganesh Chaturthi Special Recipe)৷ যা দিয়ে অনায়াসেই আপনি পার্বতী পুত্রের মন জয় করতে পারবেন ৷

8. Justice Abhijit Gangopadhyay অরুণাভ ঘোষকে নিয়ে ফের বিস্ফোরক বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Gangopadhyay) ও আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের (Arunava Ghosh) মধ্যে ঝামেলা ক্রমাগত বাড়ছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷

9. Smriti Irani ফোনে স্মৃতির গলা চিনতে না পারায় যোগীরাজ্যের কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

ফোনে স্মৃতি ইরানির (Smriti Irani) গলা চিনতে না পারায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হল যোগীরাজ্যের এক সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি ওই কর্মী (Probe ordered Against UP Official)৷

10. Coal Smuggling Case কয়লাপাচার কাণ্ডে অভিষেকের শ্যালিকাকে দিল্লিতে তলব ইডির

কয়লা পাচারকাণ্ডে (Coal Smuggling Case) তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) শ্যালিকাকে তলব করল ইডি (ED) । তাঁকে 5 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে তলব করা হয়েছে ৷