কলকাতা, 30 অগস্ট: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের আবেদনে মান্যতা দিল হাইকোর্ট । কয়লাপাচার কাণ্ডে তাঁকে কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে (ইডি) ৷ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য (Calcutta High Court orders ED to interrogate sister in law of Abhishek Banerjee in Kolkata) ৷

উল্লেখ্য, কয়লাপাচার মামলায় (Coal Smuggling Case) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি নোটিশ পাঠিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকাকে (ED Summons Sister in Law of Abhishek Banerjee)। আগামী 5 সেপ্টেম্বর তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৷ এই দিল্লি তলবের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেনকা গম্ভীর ৷ কেন তাঁকে দিল্লিতে ডাকা হচ্ছে, কলকাতার ইডি অফিস বা তাঁর বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক, এই আবেদন হাইকোর্টে করেছিলেন মেনকা গম্ভীর । পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে যাতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা না হয়, সেই আবেদনও জানান তিনি (sister in law of Abhishek Banerjee in Kolkata) ৷

এই আবেদনের শুনানিতেই এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি মৌসুমি ভট্টাচার্য ইডি'কে প্রশ্ন করেন কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করলে সমস্যা কোথায় ? এরপরই মেনেকা গম্ভীরকে কলকাতার ইডি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে বলে এদিন নির্দেশ দেন বিচারপতি । পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও এদিন নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷

এদিন মেনকার হয়ে আইনজীবী জিষ্ণু সাহা বলেন, "আমার মক্কেলকে ইডি দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছে । এর আগেও তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল । আমরা তদন্তে সহযোগিতা করেছি । তারপরেও সমন পাঠানো হয়েছে । মেনকা গম্ভীরের বোন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জামাইবাবু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । উনি আগেও তদন্তে সহযোগিতা করেছেন । আবারও করবেন । এটা রাজ্যের বিষয় । কলকাতায় ডাকা হোক তাঁকে । ইডি'র কঠোর পদক্ষেপের উপরও রক্ষাকবচ দিক আদালত ।"

অন্যদিকে, ইডি'র আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি বলেন, "এই মামলা দায়ের হয়েছে দিল্লিতে। এই মামলা দিল্লির মামলা। এই মামলায় যাঁরা তদন্ত করছেন তাঁরাও সকলে দিল্লির বাসিন্দা । এই মামলার জাল গোটা দেশে ছড়িয়ে আছে । তাই এই মামলার 'কজ অফ অ্যাকশন' কলকাতা এটা বলা যায় না ।" দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য ইডি'র কাছে জানতে চান, জিজ্ঞাসাবাদ দিল্লিতে না-হয়ে কলকাতাতে হলে সমস্যা কোথায় ? জবাবে ইডির আইনজীবী বলেন, "বেশকিছু তথ্য প্রমাণ রয়েছে যেগুলি দিল্লিতে রয়েছে । তদন্তের স্বার্থে সেগুলি, দিল্লি থেকে কলকাতা আনা সম্ভব নয় । তদন্তে ক্ষতি হতে পারে ।" এরপর বিচারপতি নির্দেশে দেন, মেনকা গম্ভীরকে কলকাতার ইডি অফিসেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে । কোনও কঠোর পদক্ষেপ আপাতত নেওয়া যাবে না তাঁর বিরুদ্ধে ৷